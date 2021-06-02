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擴大醫保資格等…紐約長者權利法案包 州參議會通過

記者朱蕾／紐約報導
擴大紐約長者權利的提案在州參議會通過，確保老年人能夠獲得所需的服務和支持。(記者朱蕾/攝影)
擴大紐約長者權利的提案在州參議會通過，確保老年人能夠獲得所需的服務和支持。(記者朱蕾/攝影)

支持和保護紐約年長者權利的法案包，日前在紐約州參議會通過；該提案中新的保護措施，將建立受虐待老人善後護理計畫，要求對老人服務提供者進行培訓等，並新成立公用事業消費者權益保護辦公室(State Office of the Utility Consumer Advocate)幫助保護老年消費者，確保紐約長者能夠獲得所需的服務和支持，健康、安全、方便度晚年。

新的長者權利法案包，除了保障生活，還擴大了醫療保險(Medicare)的資格，在州立公園等場所設立長者步道指南，並通過新的老年人勞動力發展辦公室(Office of Older Adult Workforce Development)，支持長者在工作場所的需求。

州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)表示，「紐約的老年人應該有尊嚴地養老，他們的權利應受到保護，我們不能容忍虐待、忽視或剝削老年人，必須盡一切努力提高公眾認識和教育。」

保護紐約年長者權利的法案包有九條法案，包括由法拉盛選區的州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)提出的提高「長者免加租計畫」(Senior Citizen Rent Increase Exemption)和「殘障人士免加租計畫」(Disabled Rent Increase Exemption)的收入資格，將允許紐約市等地區從7月1日起，將申請者的收入限制從不高於5萬元提高到5萬5000元。

史塔文斯基表示，「這兩項計畫是眾多最脆弱紐約人的生命線，年長者退休後每月收入固定，在面臨其他支出增加時，住房成本保持穩定非常重要，讓他們能夠繼續在自己的家居住。」相關提案接下來也將在州眾議會投票。

紐約市 醫療保險 步道

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