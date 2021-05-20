我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯致命三分 湖人險勝勇士 搶下西區第7

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫 眼睛睜不開

新冠仇恨犯罪法案准入簽字 孟昭文見證

記者羅曉媛／紐約報導
國會19日下午舉行「新冠仇恨犯罪法案」的准入儀式，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮。(美聯社)
國會19日下午舉行「新冠仇恨犯罪法案」的准入儀式，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮。(美聯社)

在參眾兩院以壓倒性優勢過關的「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，19日在國會舉行「准入簽字儀式」(enrollment ceremony)，在兩院提案人民主黨籍聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)、聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)見證下，參眾院多數黨領袖就法案最終版本簽字，並送往白宮，將於20日由拜登總統簽字生效。

國會19日下午舉行「新冠仇恨犯罪法案」的准入儀式，將兩院統一的最終版本印在羊皮紙上，並由參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮，拜登將在周四簽署。

孟昭文表示，「新冠仇恨犯罪法案」距離終點又近一步，感謝參眾兩院民主黨領袖為此法案舉辦准入儀式，以及一路以來對法案的支持，並說他們是亞裔社區抗擊仇恨的真正盟友，是該法案的堅定支持者。

「新冠仇恨犯罪法案」上月底在參院以94比1過關，眾院18日以364比62票通過，所獲黨派共識為當下兩極分化的華府所罕見，反對票皆來自共和黨；該法案要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求協助各州及地方執法機構建立提供多語言支持的線上舉報系統，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

仇恨犯罪 眾院 拜登

上一則

不滿政府取消口罩令 公益維護人斥草率

下一則

落實對抗仇恨 亞美聯盟籲州市增預算

延伸閱讀

重建與俄外交？傳拜登將解除「北溪2號」管線制裁

重建與俄外交？傳拜登將解除「北溪2號」管線制裁
北極會議登場 拜登上任以來首場美俄高層會談

北極會議登場 拜登上任以來首場美俄高層會談
「新冠仇恨犯罪法案」 拜登周四簽署

「新冠仇恨犯罪法案」 拜登周四簽署
拜登與以色列總理4度通話 敦促立即緩和緊張

拜登與以色列總理4度通話 敦促立即緩和緊張
一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在