保守黨辦免稅日 譴責紐約州高賦稅政策

紐約保守黨代表在布碌崙舉行免稅日活動。（狄鐘琪提供）

紐約州保守黨於18日在布碌崙 (布魯克林)舉行免稅日(Tax Freedom Day)活動，保守黨代表及其背書的多名參選人，批評高賦稅政策下紐約仍滿目瘡痍，認為是民主黨近幾年失敗政策導致，呼籲民眾珍惜手中投票權選擇正確的參選人。

免稅日是按照民眾一周工作五天、每天八小時，從年初工作直到掙夠支付稅項的那一天，紐約在層層稅賦下，這一天落在5月中旬，在全國50州排名最後；紐約保守黨日前在布碌崙舉辦免稅日活動，包括99餐飲集團的林里舉、保守黨行政委員狄鐘琪等多名華裔參加。

布碌崙保守黨主席Frances Vella-Marrone在活動上強烈譴責紐約高賦稅政策，他說紐約市 民一年辛苦工作，大部分收入卻用來支付各種稅；即使高賦稅，紐約市因民主黨執政失敗而滿目瘡痍，民眾面對安全、子女教育、交通堵塞、路面坑坑窪窪等基建問題；他還說，「紐約政府的腐敗與不作為已經到了極端地步，我們不能再忍受這樣的局面，紐約居民需要利用手中選票支持真正為民服務的人。」

代表紐約保守黨參選紐約市長的裴必統(Bill Pepitone)則說，因市長白思豪執政失敗，將紐約市打回80年代罪案氾濫、經濟蕭條的局面；尤其是大量警員被迫遷移外州生活，讓身為退休警員的他無比心痛，呼籲民眾投票支持那些以恢復治安作為首要任務的參選人。

代表共和黨參選市議會47選區的蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)則提到特殊高中問題，認為保留特殊高中、提高公校教學質量才正確；代表保守黨參選紐約市主計長的Paul Rodriguez則認為，紐約市加強財政管理刻不容緩，單單市政府雇員退休金 已高達40多億元，而紐約市每年財政預算都入不敷出，如果再不控制，只能繼續採取加稅政策；他也指出，目前紐約市官商勾結情況嚴重，必須加強執法管理。