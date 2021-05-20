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幼兒照顧預算大增 皇后區倡導者歡慶

記者朱蕾／紐約報導
民選官員、托兒服務提供機構、倡導者等，慶祝州府新財年幼兒照顧預算大增。(海維斯辦公室提供)
民選官員、托兒服務提供機構、倡導者等，慶祝州府新財年幼兒照顧預算大增。(海維斯辦公室提供)

皇后區的紐約州眾議員海維斯(Andrew Hevesi)與托兒服務的提供機構、倡導者等，日前在皇后區森林小丘(Forest Hills)慶祝紐約州2021至2022財年預算中對兒童早期照顧和教育的經費大幅提升，全州更多家庭將可獲得高質量的幼兒照顧，減輕家庭和托兒服務機構的負擔。

紐約州新財年對幼兒照顧和教育的經費大增，將減輕家庭的育兒負擔。(記者朱蕾/攝影)
紐約州新財年對幼兒照顧和教育的經費大增，將減輕家庭的育兒負擔。(記者朱蕾/攝影)

海維斯是州眾議會兒童和家庭委員會主席，他表示，今年的預算挽救受新冠疫情影響的兒童照顧提供者，並為兒童照顧進行系統性變革奠定了基礎，使所有家庭都更容易獲得托兒服務，「紐約州必須立即執行這些經費，因為我們的經濟復甦、兒童教育提供者和孩子都依靠這些經費」。

通過使用「美國救援法案」(American Rescue Plan)的聯邦資金和前幾輪聯邦刺激計畫的資金，以及對最高收入的紐約人加稅，紐約州2021至2022財年預算擴大了家長申請獲得兒童保育補貼的機會，減少了托兒費用，並在全州範圍擴大全面免費學前班(Universal pre-kindergarten)的規模。

海維斯表示，低收入家庭將能夠擺脫候補名單，讓其子女獲得高質量、平價的早期兒童教育計畫，更多的工薪家庭照顧兒童的花費也將下降；另外，受疫情影響而被迫關閉的托兒服務提供者，以及仍然開放但艱難經營的托兒提供者，將可獲得補助金。

兒童照顧倡導者表示，經過海維斯和布碌崙(布魯克林)州參議員布里斯波特(Jabari Brisport)，與紐約州的家庭和幼兒照顧機構共同努力，最終實現預算；這不僅可以挽救紐約苦苦掙扎的育兒機構，而且可使紐約的育兒領域走上轉型之路，從而顯著擴大兒童早期接受教育的機會，包括兒童保育和課後班計畫。

紐約州 預算 教育

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