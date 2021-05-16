法拉盛商改區聯手市警辦園遊會 籲亞裔遇罪案求助警察

法拉盛商業改進區15日聯手紐約市警舉辦亞太裔社區同樂日活動。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing Bid)15日聯手紐約市 警(NYPD)，舉辦亞太裔社區同樂日活動，活動提供免費的棉花糖與熱狗等食物，還帶來攀岩、麻將等棋牌遊戲，吸引大量民眾參與；主辦方希望通過該活動團結社區，鼓勵民眾遇到罪案敢找警察求助，共同對抗仇恨犯罪。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，紐約市的仇恨亞裔 罪案日益增加，但仍有一些華裔民眾因不諳英文、怕惹麻煩，遇到罪案後，不敢向警察求助，他期盼通過這次活動，加強警民關係，遇到危險及時報案，不做「啞裔」。

紐約市警總局社區事務處(Community Affairs Bureau)探員杜淑嫻(Sue Too)代表其部門主管、三星警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，5月是亞太裔傳統月，為讓更多民眾了解亞裔文化，該部門計畫在法拉盛、曼哈頓華埠與布碌崙(布魯克林)日落公園舉辦亞太裔同樂日活動。

亞太裔社區同樂日活動帶來棋牌與攀岩等遊戲。(記者牟蘭／攝影)

杜淑嫻說，近期仇恨亞裔犯罪頻發，當局也希望通過這次活動，加強警民關係，讓更多華裔遇到困難願意找警察求助；當天活動提供免費的棉花糖、爆米花與熱狗等，還為民眾帶來攀岩、麻將等棋牌遊戲。

市警109分局社區事務官黃凌欽表示，隨著警方不斷宣傳，越來越多民眾遇到罪案後，願意找警方求助，他鼓勵受害者及時報警，警方會盡快趕往案發現場展開調查；他說，也有不少民眾在法拉盛組成巡邏隊，作為警方的眼睛與耳朵，維護社區治安。

亞太裔社區同樂日活動帶來棋牌與攀岩等遊戲。(記者牟蘭／攝影)

黃凌欽以兩天前巡邏隊幫助警方逮捕一名竊賊舉例，表示這名嫌犯頻繁騷擾緬街的攤販，涉嫌盜竊與持械威脅等多項罪名，是巡邏隊自發的拍照蒐集證據，發現嫌犯後，多人立即圍住嫌犯，幫助警方順利逮捕了不法分子。

市警總局「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)負責人、皇后北區勤務指揮中心華裔督察(Inspector)吳銘恆、市議員顧雅明與109分局局長歐康納(John O'Connell)、法拉盛商改區共同主席莊振輝與法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴也到場支持。