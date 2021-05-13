我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

禁餐飲業提供塑膠吸管 紐約市議會消委會通過

記者顏嘉瑩／紐約報導
市議會消費者事務與商業許可委員會12日通過，禁止餐飲業者提供一次性塑膠吸管。(記者顏嘉瑩／攝影)
市議會消費者事務與商業許可委員會12日通過，禁止餐飲業者提供一次性塑膠吸管。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州於去年實施禁用免費塑膠袋的「限塑令」，為了進一步推動環保、減少環境污染，紐約市議會消費者事務與商業許可委員會(Council Committee on Consumer Affairs and Business Licensing)12日投票通過，禁止餐飲業者提供一次性塑膠吸管、攪拌棒等，預計將於今年11月1日開始實施。

該法案將限制餐館、咖啡廳、外賣店、酒吧、超市和餐車業者，禁止提供一次性的吸管、攪拌棒等給顧客；不過提案內容也提到，顧客仍可主動向店家要求提供一根免費塑膠吸管，店家不可詢問顧客原因，若店家拒絕提供，則將視為違反紐約市人權法。

市議員羅森塔爾(Helen Rosenthal)表示，塑膠廢料已經污染了我們的海洋和河川，對野生動物和人類造成威脅，也包括塑膠吸管，限制使用雖然簡單但卻是非常重要的一步；她說，與此同時，政府仍需要保護人權以及殘障人士，即便店家禁止主動提供塑膠吸管，民眾仍可要求店家提供。

對此結果，動保團體感到開心，認為朝環境保護又邁進一步，野生動物保護協會(Wildlife Conservation Society)表示，該法案將能夠提高人們對塑膠污染的意識；根據科學研究指出，紐約的水域已經被一次性塑膠產品污染，這些塑膠將會形成無法分解的塑膠微粒，最終被野生動物及人類吃進口裡。

不過也有華裔珍奶業者憂心，認為目前市面上可替代塑膠吸管的其他材質吸管並不普及，恐怕造成營業成本增加；不過由於該法案並未完全禁止民眾使用塑膠吸管，如果有需要仍可向店家索取，該名業者表示，預計大部分顧客仍會要求拿塑膠吸管，「畢竟比較方便衛生，自己帶環保吸管的仍是少數。」

華裔王祺佑說，不再提供塑膠吸管肯定對民眾來說會多一點麻煩，外出就必須自帶環保吸管，但想到只要少用一根吸管，就能為環境保護出一分心力，他也願意帶環保吸管出門；「去年紐約市禁止提供一次性塑膠袋，當時也會覺得麻煩，但現在已經習慣隨身帶環保袋，這些抱怨一旦習慣了，也就習以為常了。」

紐約市 華裔 紐約州

上一則

學生組織示威要求廢除SHSAT：該考試制度有種族主義 不公平

下一則

以巴衝突挺以遭抨 楊安澤道歉

延伸閱讀

應對曼哈頓擁堵費 新州擬「以牙還牙」

應對曼哈頓擁堵費 新州擬「以牙還牙」
加強限塑 業者禁提供一次性塑膠吸管 紐約市議會通過

加強限塑 業者禁提供一次性塑膠吸管 紐約市議會通過

女子布碌崙地鐵站等車 突遭人尖刀砍傷

女子布碌崙地鐵站等車 突遭人尖刀砍傷
紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場
紐約泳池海灘國殤日部分開放 計畫國慶日100%開放

紐約泳池海灘國殤日部分開放 計畫國慶日100%開放

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體