禁餐飲業提供塑膠吸管 紐約市議會消委會通過

市議會消費者事務與商業許可委員會12日通過，禁止餐飲業者提供一次性塑膠吸管。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州 於去年實施禁用免費塑膠袋的「限塑令」，為了進一步推動環保、減少環境污染，紐約市 議會消費者事務與商業許可委員會(Council Committee on Consumer Affairs and Business Licensing)12日投票通過，禁止餐飲業者提供一次性塑膠吸管、攪拌棒等，預計將於今年11月1日開始實施。

該法案將限制餐館、咖啡廳、外賣店、酒吧、超市和餐車業者，禁止提供一次性的吸管、攪拌棒等給顧客；不過提案內容也提到，顧客仍可主動向店家要求提供一根免費塑膠吸管，店家不可詢問顧客原因，若店家拒絕提供，則將視為違反紐約市人權法。

市議員羅森塔爾(Helen Rosenthal)表示，塑膠廢料已經污染了我們的海洋和河川，對野生動物和人類造成威脅，也包括塑膠吸管，限制使用雖然簡單但卻是非常重要的一步；她說，與此同時，政府仍需要保護人權以及殘障人士，即便店家禁止主動提供塑膠吸管，民眾仍可要求店家提供。

對此結果，動保團體感到開心，認為朝環境保護又邁進一步，野生動物保護協會(Wildlife Conservation Society)表示，該法案將能夠提高人們對塑膠污染的意識；根據科學研究指出，紐約的水域已經被一次性塑膠產品污染，這些塑膠將會形成無法分解的塑膠微粒，最終被野生動物及人類吃進口裡。

不過也有華裔 珍奶業者憂心，認為目前市面上可替代塑膠吸管的其他材質吸管並不普及，恐怕造成營業成本增加；不過由於該法案並未完全禁止民眾使用塑膠吸管，如果有需要仍可向店家索取，該名業者表示，預計大部分顧客仍會要求拿塑膠吸管，「畢竟比較方便衛生，自己帶環保吸管的仍是少數。」

華裔王祺佑說，不再提供塑膠吸管肯定對民眾來說會多一點麻煩，外出就必須自帶環保吸管，但想到只要少用一根吸管，就能為環境保護出一分心力，他也願意帶環保吸管出門；「去年紐約市禁止提供一次性塑膠袋，當時也會覺得麻煩，但現在已經習慣隨身帶環保袋，這些抱怨一旦習慣了，也就習以為常了。」