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全市45哩主幹道將下調限速 紐約市警本周將嚴查超速

記者和釗宇／紐約報導

紐約市白思豪(Bill de Blasio)10日宣布，為降低交通事故發生率，市府將降低全市五區總長度多條交通幹道的限速，降速街道總長度為45哩；同時，市警也將展開為期一周的執法活動，嚴打超速駕駛、占用單車道停車等行為。

其中，皇后區皇后大道(Queens Boulevard)至洛克威大道(Rockaway Boulevard)的木港大道(Woodhaven Blvd.)，111街至8街之間的阿斯托利亞大道(Astoria Boulevard)，135街至皇后大道之間的Van Wyck Service Road，限速將從每小時30哩降至25哩；其他路段限速信息詳見https://reurl.cc/3Ngqp8，市府將在未來幾周內更換限速標識牌，並重設測速攝像頭數值，司機將有60日的調整期。

同時，為打擊超速駕駛，市警局也從5月10日至16日，在全市77個巡邏片區進行為期一周的執法活動，嚴厲查處超速駕駛和未避讓行人、單車騎士的司機；此外，市警高速公路巡邏隊(NYPD Highway Patrol)也將在高速公路上嚴打超速駕駛，市警交通執法組也將嚴密關注停車占用單車道的行為。

白思豪表示，雖然「零死亡願景」(Vision Zero)項目已經讓街道變得更安全，但這仍然不夠，「我們需要讓司機降下速度，市府也會和市警局緊密合作，將危險駕駛者繩之以法，這樣將拯救更多生命，讓道路更加安全；同時，我也呼籲州議會盡快通過交通事故受害者權益與安全法案(Crash Victims Rights and Safety Act)。」

Boulevard 白思豪 紐約市

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