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治安惡化 華裔、非裔家長盼市警保留校警管轄權

記者牟蘭╱紐約報導
50餘名學生與家長參與集會，反對部分市議員要求移除警局對校警管轄的提案。(記者牟蘭／攝影)
50餘名學生與家長參與集會，反對部分市議員要求移除警局對校警管轄的提案。(記者牟蘭／攝影)

市府減少市警預算，多位市議員近期要求移除警局對校警管轄，交由本身經費緊張的市教育局自行聘請；逾50名家長與學生8日在皇后區區公所前抗議集會，反對這個提案，他們指出1998年前，市府曾採取相同提案法規，導致校園治安混亂，尤其目前仇恨亞裔風氣蔓延，校園重開後，擔憂學生的安全。

本次集會活動由Teamsters Local 237工會發起，邀請市議員霍頓(Robert Holden)、紐約市居民聯盟、市校園安全聯盟(NYC School Safety Coalition)，與多名華裔家長及學生與非洲裔校警逾50人參加，反對部分市議員要求移除警局對校警管轄的提案。

第24學區委員會主席黃友興表示，全市公校有五千多名校警，其中80%的是非洲裔與西語裔，只有少數的亞裔；但他說，移除警局對校警管轄，事關所有學生，因此邀請華裔學生與家長發聲，日後還計畫在其他地區再舉辦示威集會。

黃友興表示，紐約市曾在1998年前採用提案相同的法規，由市教育局聘請校警，導致校園治安混亂，「教育局自行聘請校警，必須再花錢組建一個新團隊，目前經費已很緊張」；他以一名與會者戴維絲(Mona Davias)的經歷舉例，戴維絲於1984年進入紐約公校讀書，見證了當時校園的混亂。

霍頓(講話者)、紐約市居民聯盟、紐約市校園安全聯盟與多名華裔家長與學生等逾50人...
霍頓(講話者)、紐約市居民聯盟、紐約市校園安全聯盟與多名華裔家長與學生等逾50人參與，反對部分市議員要求移除警局對校警管轄的提案。(記者牟蘭／攝影)

對於部分人士指控校警使學校變為「監獄」，霍頓表示，校警就像是學生的家長與朋友，他們保護學生安全；他批評同儕的提案，指責他們不顧學生安危，「他們忘記了佛羅里達校園的槍擊案，那些街頭隨意攻擊案件，學校需要紐約市警的保護」。

紐約市議會第29選區市議員參選人、紐約市居民聯盟創辦人臧東慧表示，有謠言稱非洲裔與西語裔聚居社區的公校才有校警，是另一種變相的歧視；但他指出，校警的分配是根據學校治安數據，分派校警是保護學生安全。

仇恨亞裔罪案日益頻發，臧東慧說，若移除警局對校警管轄，他更擔憂校園重啟後，亞裔學生在校內遭到霸凌甚至攻擊；他當日邀請四名皇后區的亞裔初中生，以他們的親身經歷，反對這項提案通過。

第20選區市議員尹導也參加這場集會表示支持。

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