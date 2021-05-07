紐約擬延長凍租、降低漲幅…房東叫苦

穩定租戶的租金可望繼續被凍結，即便調漲，幅度也低於預期；圖為皇后區法拉盛一個商家店面在招租。(記者牟蘭／攝影)

紐約市租金 督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)日前對租金穩定公寓的租金調整方案初步投票，考慮再延長「凍結」穩定租戶的租金，也保留調漲租金的可能性，但漲幅低於房東 維權團體的要求；不少華人房東叫苦連天，指房客仗著住戶保護方案不交租，房東連一分錢都拿不到，租金調整幅度根本是次要問題，希望市府能優先針對這些情況採取行動。

去年受到新冠疫情影響，委員會凍結了一年租約房客的租金，兩年租約房客則頭一年也不變動，之後可上調至1%，這引起租金穩定協會(Rent Stabilization Association)的不滿；在今年委員會提出最新調整方案以前，協會就建議兩年租約調漲3%至5%，一年租約調漲2%至4%。

但據委員會5日公布的方案，以五比四的投票結果，傾向延長凍結一年租約的穩租房客租金，最多調漲至2%，而兩年租約房客的房租調漲在1%到3%間；公眾可在下個月通過線上會議發表意見，委員會將於6月23日(周三)最終投票表決。

租金有可能持續凍結的消息傳開後，不少紐約市華裔房東叫苦連天；全美屋主維權聯盟會長黃啟旺表示，現在還顧不上租金調整幅度小危害房東權益，過去一年來不少房客仗著「住房租金穩定和租戶保護法案」，有錢也不交租，毫不講理。

黃啟旺說，他理解店家的經濟困難，給他們租金減半，租給外族裔租戶的房間則是賴租好幾個月，「直接不理你，不付錢」；他以一名房客為例，至今已拖欠1萬6000多元的房租，許多房東損失的租金從萬元起跳。

他說很多華人都是小房東，辛苦賺錢買房，自身還承擔大額銀行貸款，但房子租出去卻收不到租金；另一方面，餐飲行業、小商家有政府補助，但是小房東既沒有補貼，也不像大資本家有足夠資金，很多損失都只能自己承擔。

另一名房東陳志良則表示，紐約州法律已嚴重損害房東權益，不僅無法向租客索取應得的租金，還要自付水電費，不時面對房客提出對房子的不滿意，要求維修；正是如此，有些房東寧願將房子空著，也不願出租。