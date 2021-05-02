緬街巡邏隊從五人變百人 多位華裔藝術家聲援反仇恨

吳佳人(左四起)、袁文忠與陳雅思等鼓勵華裔發聲，不當看客，共同對抗仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

為保護亞裔 安全，演員陳雅思2月成立「緬街巡邏隊」(Main Street Patrol)，原本五人小組如今已擴展至逾百人；為聲援反仇恨犯罪 ，包括參演「花木蘭」等電影的演員袁文忠帶領團隊從洛杉磯飛來紐約，製作音樂短劇「別放棄抗爭」，呼籲亞裔團結，共同對抗仇恨犯罪。

音樂短劇「別放棄抗爭」以陳雅思的故事為主題，用音樂的形式，鼓勵亞裔團結一致，共同對抗仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

5月是美國「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，多位藝術家1日聚集法拉盛的飛越皇后(Queens Crossing)，用音樂與脫口秀等表演形式，反仇恨亞裔犯罪，並39大道經友聯街與北方大道，遊行至緬街，再經邦恩大道，返回至羅斯福大道與王子街交口。

由多位華裔藝術家發起的慶祝「亞太裔傳統月」活動1日舉辦集會與遊行，隊伍穿過北方大道，行至緬街等。(歐詩明提供) 由多位華裔藝術家發起的慶祝「亞太裔傳統月」活動1日舉辦集會遊行，隊伍穿過北方大道，行至緬街等。(歐詩明提供)

曾參演過「花木蘭」、「速度與激情」與「越獄 」的袁文忠(Ron Yuan)表示，他出生在紐約，後搬到洛杉磯發展；雖然生在美國，但他說，因為自己的膚色，小時候也曾聽見「滾回中國去」等仇恨言論。

袁文忠說，近期仇恨亞裔犯罪頻發，他看到同胞被欺辱甚至殺害，感到傷心與憤怒，決定義務返回紐約擔任「別放棄抗爭」(Don't Give Up the Fight!)音樂劇的導演；他當日與多位藝術家站台亞裔傳統月活動，鼓勵更多亞裔發聲，對仇恨犯罪說不。

「別放棄抗爭」音樂的唱作人吳佳人(Calista Wu)與製作人歐詩明(Celia Au)表示，她們希望借由陳雅思(Teresa Ting)「緬街巡邏隊」的故事，用音樂的形式，鼓勵亞裔團結一致，共同對抗仇恨犯罪。

陳雅思緬街巡邏隊故事被「紐約時報 」等媒體報導，讓仇恨亞裔犯罪受到更多人關注；出生並在美國長大的陳雅思表示，法拉盛緬街就像她的第二個家，當她看到一名華裔長者在羅斯福大道被人惡意推倒，感到憤怒，希望做些事情幫助社區民眾，因此組建巡邏隊，「這個受害者可能是我的媽媽」。

陳雅思的緬街巡邏隊已擴展到百人，她鼓勵更多華裔發聲，不當看客，共同對抗仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)

緬街巡邏隊成立之初時，陳雅思說，當時只有五名成員加入，兩個月過去，她的巡邏隊已有100多名成員，負責五條不同線路，成員曾幫助警察拍下搶劫等罪案發生的照片，以安全干預的方式維護社區安全。

陳雅思表示，她希望這支音樂短劇鼓勵更多華人不做旁觀者，共同對抗仇恨犯罪，她更歡迎其他團體成立巡邏隊，共同維護社區安全。