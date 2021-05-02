亞裔青年登記為選民 楊安澤線上同慶

楊安澤與多名亞裔名人線上慶亞裔青年登記為選民，拉開亞裔傳統月序幕。（視頻截圖）

華裔市長參選人楊安澤1日舉行線上活動，邀請多名各行各業華裔名人共同在線上慶賀剛登記為選民的亞裔 青年，鼓勵大家投票 ，並為5月美國亞太裔傳統月拉開序幕。

該活動邀請華裔女導演閻羽茜(Cathy Yan)、美國影集「菜鳥新移民」原著作者暨名廚黃頤銘(Eddie Huang)、知名服裝品牌3.1 Phillip Lim設計師設計師林能平(Phillip Lim)、曼哈頓第一選區市議員參選人李金枝(Gigi Li)，以及州眾議員金兌錫(Rom Kim)參加。

黃頤銘表示，在美亞裔以往給人的形象就是默不吭聲、低頭踏實做事，其實這種描述也適用於早期其他少數族裔移民；但如今亞裔已經走出那段歷史，大家希望不僅擁有生計，近日不斷加劇的反亞裔歧視與攻擊事件，也讓大家意識到應該團結起來，共同對抗不公。

黃頤銘表示，投票是最簡單的發聲方式，而他支持楊安澤不僅僅因為他是亞裔，「但更重要的是，他是一名優秀的候選人，如今紐約需要認可亞裔存在和亞裔貢獻的政府領導者，而楊安澤是少有的希望扛起更多重擔、真誠為所有人做事的人。」

楊安澤表示，亞裔民眾占紐約市 人口15%，但亞裔選民數量僅占紐約市選民總數的8%，很多亞裔家庭教育很少談論政治和選舉，但近年來情況不斷好轉，他也希望在6月初選中，看到更多亞裔選民出來投票，並鼓勵更多到達登記選民年齡的青年及時登記選民。

18歲以上紐約公民在5月28日前登錄https://tinyurl.com/nkdm6wmx登記選民，就可在6月22日初選投票。