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亞裔青年登記為選民 楊安澤線上同慶

記者金春香╱紐約報導
楊安澤與多名亞裔名人線上慶亞裔青年登記為選民，拉開亞裔傳統月序幕。（視頻截圖）
楊安澤與多名亞裔名人線上慶亞裔青年登記為選民，拉開亞裔傳統月序幕。（視頻截圖）

華裔市長參選人楊安澤1日舉行線上活動，邀請多名各行各業華裔名人共同在線上慶賀剛登記為選民的亞裔青年，鼓勵大家投票，並為5月美國亞太裔傳統月拉開序幕。

該活動邀請華裔女導演閻羽茜(Cathy Yan)、美國影集「菜鳥新移民」原著作者暨名廚黃頤銘(Eddie Huang)、知名服裝品牌3.1 Phillip Lim設計師設計師林能平(Phillip Lim)、曼哈頓第一選區市議員參選人李金枝(Gigi Li)，以及州眾議員金兌錫(Rom Kim)參加。

黃頤銘表示，在美亞裔以往給人的形象就是默不吭聲、低頭踏實做事，其實這種描述也適用於早期其他少數族裔移民；但如今亞裔已經走出那段歷史，大家希望不僅擁有生計，近日不斷加劇的反亞裔歧視與攻擊事件，也讓大家意識到應該團結起來，共同對抗不公。

黃頤銘表示，投票是最簡單的發聲方式，而他支持楊安澤不僅僅因為他是亞裔，「但更重要的是，他是一名優秀的候選人，如今紐約需要認可亞裔存在和亞裔貢獻的政府領導者，而楊安澤是少有的希望扛起更多重擔、真誠為所有人做事的人。」

楊安澤表示，亞裔民眾占紐約市人口15%，但亞裔選民數量僅占紐約市選民總數的8%，很多亞裔家庭教育很少談論政治和選舉，但近年來情況不斷好轉，他也希望在6月初選中，看到更多亞裔選民出來投票，並鼓勵更多到達登記選民年齡的青年及時登記選民。

18歲以上紐約公民在5月28日前登錄https://tinyurl.com/nkdm6wmx登記選民，就可在6月22日初選投票。

亞裔 紐約市 投票

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