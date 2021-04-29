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初選將至 市府將投1500萬元普及排序複選制

記者和釗宇╱紐約報導
市府將投資1500萬元用於選民教育，幫助選民熟悉排序複選制。（美聯社）
市府將投資1500萬元用於選民教育，幫助選民熟悉排序複選制。（美聯社）

2021年市級選舉的黨內初選將於6月22日舉行，這也將是排序複選制(Ranked-choice voting)第一次用於紐約市長選舉；鑒於該選制較為複雜，市長白思豪(Bill de Blasio)28日表示，市府將投資1500萬元用於選民教育，幫助選民熟悉排序複選制。

2019年的全市公投決定將市內初選和特別選舉的制度改為排序複選制，選民將能夠按照自己的偏好對最多五名參選人進行排序，其中可包括一名自填參選人(write-in candidate)；如果沒有任何候選人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一選擇中票數最少的參選人將會被淘汰，並且選擇該參選人的選民的投票轉移到他們選擇的第二選擇參選人；此流程將會重複進行，直到剩下兩名參選人為止，屆時得票超過50%的參選人將會贏得選舉。

這將是紐約市第一次大規模採用排序複選制，初選結果將決定市長、市公益維護人、主計長、市議會和各區區長的民主黨候選人；然而最近一項民調顯示，雖然有83%的民主黨選民表示聽說過排序複選制，但僅有20%的人表示「非常熟悉」，53%的人表示「比較熟悉」。

白思豪表示，市府本該提早開始宣傳排序複選制，但此前工作重點一直放在防疫和經濟重啟方面，「民眾還沒有將注意力放在選舉，我們需要投資讓他們注意到這一點。」

市長辦公室「民主紐約」項目(DemocracyNYC)高級顧問伍德(Laura Wood)將領導排序複選制宣傳；伍德表示，市府將在未來幾周內投放電視、廣播、印刷品和社交媒體廣告，將通過多達18種語言傳播。

紐約市 白思豪 投資

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