日落公園參與式預算 華裔投票最積極

萬齊家辦公室日前推出參與式預算投票結果出爐。（萬齊家辦公室提供）

因疫情 而叫停的市府參與式預算 ，在多位市議員號召下日前通過線上投票 方式回歸，其中選區包括布碌崙(布魯克林)日落公園的市議員38選區投票結果26日出爐；代表該區的市議員萬齊家(Carlos Menchaca)表示，當地華裔投票積極，並決定追加資金投資包括7大道增加監控攝像頭在內的所有參選項目。

參與式預算允許選區內民眾每年通過投票來最終決定對當地哪些項目進行投資，因疫情在去年3月曾被叫停，但今年4月初，萬齊家等多名市議員決定以線上投票方式重新推出。

萬齊家選區日前推出六個項目列入投票欄；這些項目分別為為7大道沿線安裝監控攝像頭、為Summit Academy Charter School和676小學升級視聽系統、為三大道種植100棵樹、翻新P.S.69小學校園、更新第10小學的無線網路系統、在轄區內種植新樹。

萬齊家選區過去幾周時間裡共計有7315人參與了此次投票，在不斷上漲的仇恨亞裔不良情緒下，其選區華裔居民投票最為積極，萬齊家說「這種參與最大程度的反應了我們的民主體系。」

但是萬齊家也指出，因疫情的影響此次投票沒有推出各種語言的紙質投票，也發現了部分人進行了多次投票，因此他稱此次投票為「非正式投票數」；因不確定有多少無效投票，萬齊家決定追加資金，投資所有參與投票的六個項目。

萬齊家說「這是我在市議會的最後一年，撥出更多錢給選區由民眾自主控制是合適的，在過去推出的七次參與式預算中，我們的社區自主控制了超過3000萬元經費，去改善社區、公園、學校和街道。」