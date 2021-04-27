紐約州駕照筆試 可在線進行

全州的D和M級駕照筆試都可在線進行。(本報檔案照)

紐約州長葛謨26日宣布，D級(轎車)和M級(摩托車)的駕照 學習許可(learner's permit)在線考試正式在全州開放，該項改革是在去年啟動網上許可證申請試點項目之後做出的，允許紐約人在家中申請並完成筆試，節省了在州汽車監理廳(DMV )排隊等候的時間。

葛謨表示，該項目從從前的紐約市 五區、納蘇、蘇福克、威徹斯特、奧伯尼、洛克蘭和奧農達加(Onondaga)擴大至其餘51個郡，正式全州通行，整個過程變得更快更容易，改善了申請者體驗，同時也減少了DMV的擁擠。

DMV則表示，申請者參加筆試前可先查閱模擬試題，一旦準備好考試，可登錄網站：NY.GOV，輸入帳號密碼或創建新帳戶，上傳文件，選擇駕照类型後，就会收到一封在線測試链接的邮件；在線測試包括50個問題，約45至60分鐘內可答完，通過測試者會收到另一封郵件，包括前往DMV拍照等後續流程，不過在拿到正式駕照學習許可證前，申請人仍禁止駕駛車輛上路。

通過筆試後再參加路考、辦理駕照時，申請者需帶齊所有此前上傳文件的原件或經過公正的副本，考生在通過路考後，有兩年的時間可到DMV預約並完成駕照申請程序。

DMV提醒，所有考生都必須在沒有外界幫助的情況下完成筆試，16歲和17歲的未成年人須由家長或監護人監督考試，並且陪同申請人到DMV完成申請程序。