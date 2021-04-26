286億餐館疫情救助金 將開放申請

舒默(發言者)呼籲餐飲業主做好準備，申請即將開放的針對餐飲業提供的救助金。（舒默辦公室提供）

代表紐約 的聯邦參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)25日到訪曼哈頓 的一家餐館時，呼籲餐飲業主盡快著手申請即將發放的286億元聯邦餐館疫情 救助金(The restaurant relief program)。

舒默當日在曼哈頓中城的Crave Fishbar餐館表示，「我們希望向紐約餐飲業主傳達一個信息，大家請做好準備，幫助正在路上。」

餐館疫情救助金是上個月聯邦簽署的1.9萬億元疫情紓困計畫的一部分，將面向所有餐飲業主提供，以幫助他們彌補去年和今年因疫情帶來的損失，每間餐館可獲得最高500萬元的補助。

舒默說，申請網站預計在接下來幾周上線，「希望在6月的某一天，錢就能發放到我們餐館業主的手中，這樣他們可以繼續生存下去並保持營業，直到上帝決定讓疫情徹底結束，到那個時候，街道上滿是行人，餐館也坐滿了客人。」

Crave Fishbar餐館業主歐文(Brian Owens)說，這筆錢不僅幫業主會度過艱難的今年，也能幫助餐館明年的運營，尤其是相信大部分餐館需要通過一個長期的復甦才能真正的恢復。