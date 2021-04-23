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地球日 白思豪推3大環保舉措

記者和釗宇／紐約報導
市府以虛假宣傳為由對三大石化公司和美國石油協會提起訴訟。（市長辦公室提供）
市府以虛假宣傳為由對三大石化公司和美國石油協會提起訴訟。（市長辦公室提供）

4月22日是世界地球日，市衛生局公布的最新報告顯示，全市空氣質量持續改善；同時，市長白思豪(Bill de Blasio)公布三大環保舉措，包括到2035年全市校車改用電動車、重新啟動堆肥回收服務、以虛假宣傳為由對三大石化公司和美國石油協會(American Petroleum Institute)提起訴訟。

衛生局發布的「紐約市社區空氣調查」(New York City Community Air Survey)顯示，2009年到2019年間，紐約市空氣中的PM2.5、一氧化氮、氮氧化物等有害物質的平均水平分別下降38%、33%和52%；下降幅度最大的二氧化硫下降幅度最大、達97%，主要因為州府、市府針對冬季取暖的燃料監管起作用。

白思豪則公布多項環保措施， 包括紐約市校車要在2035年之前全部更換為電動車、市府公車要在2040年改為全電動；市府還將推動立法，要求所有新建停車場加裝充電樁。

市教育總監波特(Meisha Ross)和氣候可持續總監佛納斯(Ben Furnas)現場展示了電動校車；波特表示，首量電動校車將從下周起開始接送學生，預計全市未來兩年將運營75輛電動校車。

另外，市府還重啟了因疫情財政困難而停止的社區堆肥回收服務；白思豪表示，堆肥服務將從今年10月起恢復。

市府還在州高等法院對埃克森(Exxon)、殼牌(Shell)、BP三家石化公司及美國石油協會提起訴訟，指控他們違反紐約市消費者保護法，對公眾發布虛假廣告和採用欺騙性的銷售手段，要求相關企業停止虛假宣傳，並對歷次違規罰款。

白思豪表示，「我們的孩子們應當生活在免受環境惡化之苦的世界，因此我們要盡全力阻止環境惡化繼續下去，這就意味著要和那些一邊作虛假環保宣傳、但同時在大肆破壞環境的公司抗爭；我的地球日宣言很簡單：法庭見。」

紐約市衛生局公布的最新報告顯示，全市空氣質量正在持續改善。（市長辦公室提供）
紐約市衛生局公布的最新報告顯示，全市空氣質量正在持續改善。（市長辦公室提供）
市府將重新啟動堆肥回收服務。（市長辦公室提供）
市府將重新啟動堆肥回收服務。（市長辦公室提供）
白思豪表示，到2035年全市校車改用電動車。（市長辦公室提供）
白思豪表示，到2035年全市校車改用電動車。（市長辦公室提供）

紐約市 白思豪 石油

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