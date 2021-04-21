應對大規模示威 市警更新執法方針

市警更新針對抗議活動的執法方針。(記者張晨/攝影)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)20日宣布，市警更新針對抗議活動的執法方針；這些改變是基於市調查局(NYC Department of Investigation)及市警內部調研後提出的建議，將致力更好保護參與示威者行使言論自由權利，也限制警力的使用，以期減少警方與示威民眾間的衝突。

從去年6月開始，即使在疫情 的大背景下，種族問題引發的示威從未真正平息，「我們從這些抗議活動中汲取了明確的教訓，也希望在以後看到實際的變化。」白思豪表示，在聽取多方建議後，將致力於保護紐約人的言論自由權、集會權，同時維護社區的安全。

他說，市警在考量調查部門、法律部門和其內部審查提出的建議後，在處理抗議活動的方法上將進行系列改革，包括指派各分局社區聯絡官作為抗議活動現場的關鍵聯絡人、在保證安全的前提下放寬對現場示威者的限制，與組織者、當地宗教人士和社區成員進行更好的協調合作、讓市警專門的布控小組遠離示威，以減少衝突升級的可能，並確保將抗議現場的反饋納入對警員培訓和指導的範疇。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，將致力於促進合法、和平的抗議活動，言論自由和集會自由必須受到憲法的保護，此次由市調查部門和法律部門的協同給出的改革意見，有助於改進目前市警針對抗議的協調方法，確保在今後的實踐中遵循憲法第一修正案給予人民的權利。