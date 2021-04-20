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葛謨簽法案 中產階級減稅

記者和釗宇／紐約報導
葛謨19日簽署法案，為中產階級減稅。（州長辦公室提供）
葛謨19日簽署法案，為中產階級減稅。（州長辦公室提供）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)19日簽署法案，為中產階級減稅；根據法案，收入在4萬3000元至16萬1500元之間聯合報稅以及收入在2萬1400元至8萬650元的個人報稅，稅率將從6.09%降至5.97%；葛謨表示，此次減稅將惠及480萬民眾，減稅總額達到22億元。

該法案是州府新財年預算的一部分，也是葛謨減稅計畫的第四年；同時，收入區間在8萬650元至21萬5000元的個人報稅以及收入區間為16萬1550至32萬3200元的聯合報稅，稅率將從6.41%降至6.33%。

此外，葛謨還宣布對價值低於25萬元、符合條件的房屋所有者實施地稅抵免，預計110萬民眾將受益，抵免總額度將達到3億8200萬元。

葛謨表示，疫情讓許多家庭陷入財務困難，「隨著我們逐步重啟經濟、為孩子們創造更光明的未來，州府的減稅措施也將給那些財務困難的中產階級節省資金；毫無疑問，紐約州將恢復得比以前更好，現在最重要的則是幫助民眾走出這場危機，逐步重建經濟。」

葛謨還說，到2025年州府減稅計畫結束時，中產階級稅率將減少20%，600萬民眾的減稅總額將達42億元，中產階級的稅率將創下超過70年來新低。

葛謨 報稅 紐約州

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