有報復疑慮？刑事案被告可獲得證人信息 律師：無需太過擔心

紐約州 去年起生效的發現法律(Discovery Law)，要求刑事案中，檢方在一定時間內向被告方提供所有證據，包括證人的姓名和聯繫方式。在目前仇恨亞裔 犯罪頻發之時，民眾可能擔心個人訊息被洩露、有安全問題，而不敢報警或作證；刑事律師莫虎表示，刑事案中，被告方報復受害人或證人的事件鮮有發生，民眾無需擔心。

2020年起生效的紐約州刑事司法改革法案中，除了備受關注的保釋改革法案，發現法律的改革也是其中重要一項，「發現」是指審判中的證據以及雙方在審判開始之前交換相關訊息的過程，旨在使檢、辯方都可以根據所有可用證據來出庭。

新的發現法律的最大變化是檢察官必須自動及時交換相關訊息，而以前的州法律，僅在辯方提出書面請求時才需交出訊息，即使提出請求後，也沒有有交換訊息的時間期限，因此檢方能夠將這些證據保留到審判前一晚；但新法律規定，檢方必須在過堂後的15天內向被告方提供所有證據；若材料太多，或檢方在15天內沒有任何材料，該期限可再延長30天。

此外，改革的發現法律擴大了要交換訊息的範圍，要求檢方必須向辯方提供與案件有關的任何人的姓名和聯繫訊息，以及電子紀錄，例如911報警電話紀窗；但不要求向辯方提供任何人的家庭地址。

反對新法的人認為，這會使證人處於危險之中，等於在阻止民眾提供有關犯罪的訊息；有警員表示，包括新發現法律在內的刑事司法改革法案不利於控制罪案。

市警亞裔警官協會(AAPEX) 創會主席、刑事律師莫虎則表示，新發現法律中要求的向辯方提供證人訊息，幾乎不會引發證人遭報復的問題，目前大部分的刑事案，被告方採取一些手段報復證人或受害人的可能性極小，除非是面對黑社會、較大的組織犯罪，或是非常敏感的案件，因此民眾無需太過擔心當證人會遭報復。

新法仍允許法官簽發保護令，法官可更改交換訊息的時間限制，還可以裁定只有被告的律師才能獲得某些訊息。莫虎表示，若證人不想公布個人訊息，需要有充分、合理的理由。他還說，照片和視頻這樣的資料本身就是證據，檢方不需要向辯方提供這些證據來自何人。