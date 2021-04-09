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斯靜格推夏日計畫 擴大開放街道

記者金春香／紐約報導
斯靜格推夏日街道計畫，進一步擴大自行車道和開放街道。（記者金春香／攝影）
斯靜格推夏日街道計畫，進一步擴大自行車道和開放街道。（記者金春香／攝影）

市主計長、市長參選人斯靜格(Scott Stringer)8日宣布夏日街道計畫，包括在全市五區設立禁止機動車通行的「單車大道」(Bike Boulevards)，擴大開放街道(Open Street)，支持街道聚會等，為民眾在後疫情時代提供更多戶外活動空間和項目。

斯靜格表示，今年夏天，民眾終於可以更自由地在戶外與家人和朋友相聚進行活動，夏日街道也能幫助餐廳和小商家擴展生意，市府應盡全力保證所有人能擁有各自所需的社區戶外空間。

斯靜格的夏日街道計畫包括在五區各自設立禁止機動車通行的「單車大道」，擴大開放街道，簡化舉行戶外街道聚會和活動的申請流程，設置更多可以在炎熱天氣下使用的可噴水消防栓，在市內公園內提供騎行課程等。

斯靜格表示，雖然市長白思豪(Bill de Blasio)此前保證將在布碌崙(布魯克林)大橋和皇后區大橋推出新的單車道，但他沒有保證這些單車道能在今年夏天與民眾見面，他呼籲布魯克林大橋單車道在今夏推出，並確保五區內都有一定長度的單車專用道路。

對於開放街道項目和戶外餐廳項目，斯靜格指出市府應每年春天自動更新餐廳和商店的參與許可，交通局也應該推出相關項目的更具體時間線及申請信息，吸引更多社區和商家加入這些項目。

目前消防局每年夏天會在全市開放300個可噴水消防栓，為民眾解暑，斯靜格呼籲消防局在保證安全和消防成員使用的前提下開放更多消防栓。

斯靜格日前也提議市府重新開放公園局轄下的社區公園娛樂中心，並提供經費，將這些被徵用為新冠檢測中心和疫苗接種站的場所，開設免費夏令營、提供免費游泳課。

華裔紐約市長參選人楊安澤日前也表示，如果當選，他計畫由市府投資設立永久性的開放街道項目。

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