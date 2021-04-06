紐約亞裔律師協會 住房法專題講座

紐約亞裔律師協會與紐約中華公所、紐約中華總商會將於6日，於線上舉辦住房法專題線上講座。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約亞裔 律師協會與紐約中華公所、紐約中華總商會將於6日(周二)舉辦線上住房法專題講座，圍繞新冠肺炎疫情 期間政府的「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」(COVID-19 Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act)，以及目前房屋法庭程序等訊息；會後也將討論如何在針對亞裔的仇恨及攻擊案持續下，民眾可行的基本權利，歡迎有興趣者線上參加。

當天的法律講座邀請到三位房屋法律師，教導民眾在疫情期間房屋法的相關法律知識、講解政府相關法案，以及法院程序等基本法律問題；中華公所主席于金山表示， 亞裔律師協會自2015年成立至今，已為近2000名不諳英語的亞太裔社區成員提供法律方面的幫助。

受到疫情影響下，該協會也持續以線上進行方式提供法律諮詢服務，為了觸及更多民眾，服務也包括廣東話、普通話、韓語以及日文在内的多種語言。

同時主辦方也宣布，從4月起將每月舉辦一次社區「知道您的權利」系列講座，並提供免費法律諮詢服務，旨在為不諳英語的亞太裔社區民眾，免費講解有關房屋法、老年法、家庭法、移民法以及勞工法的多種基本法律問題。

另外由於近日針對亞太裔社區的仇恨犯罪案激增，每次講座後律師也會告知民眾相關權利，希望藉此機會，讓社會更關注種族歧視與犯罪問題，並鼓勵民眾主動報案、為受害者提供幫助。

住房法專題線上講座將於6日下午5時30分舉行，民眾可上https://us02web.zoom.us/j/82514124777參與線上會議；不會使用Zoom的民眾也親自可到中華公所聽講座；如需預約免費一對一法律諮詢，則可致電中華公所報名登記(212)226-6280，或電郵[email protected]，中華公所辦公時間為周一至周五上午10時至下午5時，免費法諮名額有限、先到先得。