「變革藍圖」致政府樓私有化？約市房屋局：不實訊息

唐人街住客協會等多個住房維權團體抗議市房屋局的「變革藍圖」計畫。(主辦方提供)

約市房屋局(NYCHA)的「變革藍圖」(Blueprint for Change)計畫，旨在透過評估資金流向改善政府樓 居民生活並更快提供修繕，該計畫遭到政府樓居民反對，認為在計畫中市房屋局將與投資 者達成債務協議而讓政府樓私有化，最終導致居民無法負擔住房費用被迫搬遷；市房屋局回應稱，此計畫為不實訊息。

包括亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)等多個住房維權團體，日前在曼哈頓下東城舉行抗議活動，反對「變革藍圖」計畫；抗議者表示，市房屋局透過該計畫成立新的「公共房屋信託基金」(Public Housing Preservation Trust)，為修繕政府樓籌措資金，而市房屋局將把這些修繕完畢的政府樓以99年地上權的方式出租給投資者。

抗議者認為，若市房屋局的信託基金無法負擔期間產生的債務，恐被迫將政府樓作為抵押，屆時政府樓恐變為私人業主擁有，讓在新冠肺炎疫情期間本來就受到影響的住客，再無法負擔住房費用而被迫搬遷。

唐人街住客協會表示，「變革藍圖」計畫的目的是透過將政府樓作為抵押資產來償還私人債務，並永久改變政府樓的型態、謀取私利，只有居民自己可以拯救自己，團結起來對抗政府樓私有化。

該協會會員林女士說，這整個計畫就是市房屋局「美麗的謊言」，「所有住客都必須團結起來，反對政府樓私人化」；她說，如果住客不起來強烈反抗，最後將會失去住房，她呼籲政府樓居民反對該計畫。

州眾議員牛毓琳表示，市房屋局應該要修繕全市的政府樓，但現階段不是突然改變的時候，「變革藍圖」計畫將政府樓私人化並鼓勵以最少的維護和保養，提供給政府樓居民；牛毓琳說：「相反地，我們應該要以公共服務和公共資金，來維持居民的基本生活水平。」

市房屋局回應，居民在散播不實訊息，這樣只會導致居民必須要繼續安於現狀，「市房屋局與上百個團體和數千個居民討論該計畫，最終將會帶來超過400億元的資金投入在300多個開發項目，並保護所有住房單位」；市房屋局進一步表示，政府樓居民和紐約市 民都要求為政府樓帶來真正的解決方案和救濟，「而這正是我們在做的事情。」