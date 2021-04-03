州府大麻管理辦公室網站 可查法規

紐約大型娛樂場所2日重開，州府設立大麻管理辦公室推廣大麻合法化內容。（州長辦公室提供）

2日起，紐約州內藝術、娛樂場館可以33%客容量恢復開放，州長葛謨 (Andrew Cuomo)呼籲更多人下載使用「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，輔助文娛場所全面重啟；此外葛謨還宣布推出州府大麻管理辦公室網站，民眾可登錄查詢大麻合法化 後相關規定。

大型活動、藝術和娛樂場館自4月2日起恢復運營，客容量限制在33%，室內活動不超過100人，室外不超過200人；若要求觀眾入場出示陰性檢測 證明，室內活動容量可升至150人，室外可升至500人。

葛謨表示，需要觀眾出示陰性檢測證明或施打疫苗證明的場所可使用「精益求精通行碼」軟體，掃顧客軟體上的QR碼，界面會通過顯示綠色對勾和紅色叉，來證明下載該軟體民眾的病毒檢測紀錄和疫苗施打紀錄。

葛謨說，雖然接種疫苗人數持續增加，州內已經有31%民眾完成至少一劑接種，18.5%的民眾完成全部接種，但人們在公共場所仍要堅持配戴口罩，保持社交距離，及聽從各個場所所規定的相應防疫規定。

州府推出的大麻管理辦公室網站，將提供大麻管理辦公室規章制度的詳細信息，包括該辦公室如何監管大麻使用，如何規範和分配大麻稅收等信息。

網站還會為尋求醫用大麻的個人提供所需資源，也會為有意加入大麻領域生意的個人和商家提供相應信息，網址為https://cannabis.ny.gov/。

葛謨簽署大麻合法化法案後，大麻從管制毒品清單中清除，允許21歲以上成年人吸食，允許個人持有不超過三盎司的娛樂用大麻，或不超過24克的大麻油一類精煉物。

40%的大麻合法化稅收將投資於有色人種社區，之前所有大麻相關的犯罪紀錄將被自動清除，40%被用於投資教育，餘下20%用於戒毒事業和公共教育項目。