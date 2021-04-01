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助自閉兒獨立 華裔父親籲保留經費

記者牟蘭／紐約報導
馮斌(前排右二)表示，患有自閉症的馮聞森(左二)在COOs等幫助下，成為一名清潔工，找到自己的職業方向。(馮斌提供)
馮斌(前排右二)表示，患有自閉症的馮聞森(左二)在COOs等幫助下，成為一名清潔工，找到自己的職業方向。(馮斌提供)

因受疫情的影響，育有一名自閉兒的馮斌表示，州府今年大砍州發展障礙人士辦公室(OPWDD)下關懷協調組織(CCOs)經費，孩子日後職業資助與護理等都會受到影響；他說，21歲的兒子已工作四年，每天往返通勤約五小時，仍甘之如飴，他期盼政府保留經費，不要剝奪特殊人群獨立生活權利。

馮斌接受本報採訪時表示，他1992年從中國浙江來美求學，七年後迎來了自己的第一個孩子馮聞森；他說，兒子出生後經常哭鬧，但因夫妻倆沒有經驗，直到孩子三歲半才被確診患有自閉症。

馮斌表示，養育一個自閉兒比健康孩子付出更多心血，他說，兒子五歲才不再穿尿布，七歲才肯理髮，學習說每一句話，改變每一個刻板行為，對他與妻子來說都是一個極大挑戰。

為了照顧馮聞森成長，馮斌改在夜間工作，他通過華人社團組織的幫助，為孩子申請OPWDD服務項目，數年前加入關懷協調組織，並成為CareDesign NY皇后區家庭諮詢委員會，成為共同主席；他陪伴兒子成長，見證他高中畢業、四年前成為一名清潔工，獨立工作。

不過，馮斌表示，州府近十年來大砍用於發展障礙遲緩的經費約26億元，去年因疫情爆發，今年再砍關懷協調組織約40%經費，讓他對特殊孩子的成長感到擔憂，他日前投書皇后區本地媒體QNS，希望政府保留CCOs經費，「職業資助、日間與社區護理，還有夏令營等活動都會受到影響」。

馮斌說，訓練一個自閉兒獨立工作，背後需做大量的工作，以他的兒子為例，光是教兒子搭乘公共交通，就用了六個月時間，疫情期間為讓兒子堅持工作，他與妻子每天要從教戴口罩起，幫助孩子適應新環境、重返工作崗位。

馮斌表示，自己已快到花甲之齡，能看到兒子能獨立生活，是一家人最大的心願，他請求政府不要因疫情剝奪這些特殊人群獨立生活的權利，保留這個計畫的相關經費，「如果沒有這個項目，我的兒子也不會找到職業目標」。

患有自閉症的馮聞森在COOs項目的幫助下，成為一名清潔工，獨立工作。(馮斌提供)
患有自閉症的馮聞森在COOs項目的幫助下，成為一名清潔工，獨立工作。(馮斌提供)

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