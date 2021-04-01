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大麻合法 4成稅收投資有色人種社區

記者和釗宇／紐約報導
葛謨簽署「大麻管控與稅收法案」，紐約州就此成為全美第15個允許娛樂用大麻合法化的州。（美聯社）
葛謨簽署「大麻管控與稅收法案」，紐約州就此成為全美第15個允許娛樂用大麻合法化的州。（美聯社）

州長葛謨(Andrew Cuomo)3月31日簽署「大麻管控與稅收法案」(Marijuana Regulation and Taxation Act)，紐約州成為全美第15個大麻合法化的州；大麻從紐約州的管制毒品清單中清除，21歲以上可隨意吸食。

州參眾兩會於3月30日晚通過該法案幾小時後，葛謨就簽署成法；此前州議會和州府大麻合法化的分歧在於如何利用大麻合法化後產生的稅收，民主黨控制的州議會認為應當投資於此前深受大麻禁令之害的有色人種社區，州府則希望增加對大麻稅收的控制權。

最終州議會取得勝利，40%的大麻合法化稅收將投資於有色人種社區，之前所有大麻相關的犯罪紀錄將被自動清除，並鼓勵相關社區民眾投入大麻市場；另外40%的將被用於投資教育，餘下20%用於戒毒事業和公共教育項目。

法案將大麻從管制毒品清單中清除，允許21歲以上成年人隨意吸食；法案規定，個人將被允許持有不超過三盎司的娛樂用大麻，或不超過24克的大麻油一類精煉物。

法案還要求州府成立大麻管理辦公室並設計監管框架，預計最快明年將開始發放合法經營牌照；州府表示，大麻合法化預計每年將為州府增加3億5000萬元的稅收，同時將在全州範圍內創造3萬到6萬個；銷售大麻將的州稅率預計為9%，地方稅率可設4%的稅率；不過，各地也有權在今年內自行立法，選擇禁止大麻銷售。

葛謨表示，「這是歷史性的一天，紐約州通過結束嚴酷的大麻禁令、擁抱新的產業，並且讓過去深受大麻禁令之害的社區首先加入大麻行業，改正了過去的錯誤。」

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也稱這一法案創造了歷史並改正了錯誤，表示大麻合法化是紐約州極具重要性的事件；但市警總局局長希爾(Dermot Shea)則對大麻合法化的長期效果及其對罪案的影響略顯擔憂，「這代表著一種明顯的轉變，意味著大麻執法將不再是警方職權範圍內，我擔憂這一點對可能造成市民影響；有時法案通過之後，就得擔憂法案造成的意外後果。」

紐約州 大麻合法化 投資

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