市警選高層崗位 須面試少數族裔

白思豪簽署行政令，要求市警局在遴選各高層崗位人選時，必須面試至少一位少數族裔候選人。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)3月31日簽署行政令(見圖，市長辦公室提供)，要求市警在遴選各高級崗位人選時，必須面試 至少一位少數族裔候選人，並保證公平的競爭機會，行政令立即生效。

白思豪表示，儘管這一行政令將促進市警領導層的多元化，從而系統性改革市警；他還說，市議會上周通過的警務改革法案包解決了很多問題，但仍有不少問題亟待解決，該法案包要求市府每季提供市警執法數據、終結市警「有限豁免」(qualified immunity)權等。

該行政令適用於包括分局長及任何警官銜(captain)以上擔任的職位；數據顯示，目前此類職位74%為白人，414人中僅有108人為少數族裔。

市議會公共安全委員會主席亞當斯(Adrienne Adams)表示，市警過去幾年的族裔成分已經有顯著變化，有色人種警員數量從2013年的43%提高到2020年的60%；她此前與市府合作制定了新的市警招聘流程，「我們知道缺乏客觀性的招聘導致偏袒、裙帶關係和歧視 ；儘管市警已經作出努力，讓更多未受代表的社區民眾進入警員隊伍，但高層職位仍有明顯的族裔比率差異，他們做出的決策影響著每個人與警員的互動。」

不過，白思豪上任以來已經任命了三名白人局長，他2019年任命現任局長希爾(Dermot Shea)接任時就面臨很大壓力，反對者認為應該啟用少數族裔；但白思豪表示，並不後悔任命希爾，「這項行政令的意義要比誰擔任局長更大，我認為我們需要系統性的改革。」