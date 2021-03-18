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蝕刻納粹記號 恐涉一級企圖傷害重罪

記者牟蘭／紐約報導
劉季高盼望「反亞裔仇恨犯罪雲端研討會」鼓勵更多受害人發聲，避免罪案發生。(視頻會議截圖)
劉季高盼望「反亞裔仇恨犯罪雲端研討會」鼓勵更多受害人發聲，避免罪案發生。(視頻會議截圖)

皇后區助理檢察官17日在亞美醫師協會等主辦的「反亞裔仇恨犯罪雲端研討會」中表示，若被告涉嫌在公開場合蝕刻納粹卐字標識，除涉及仇恨犯罪外，還恐涉及一級企圖傷害重罪，他呼籲受害人勿因語言與身分問題選擇沉默，積極向警方與執法機構求助。

亞美醫師協會總裁暨會長劉季高表示，亞裔在美國歷史中做出大量貢獻，但疫情爆發後，卻成為「替罪羊」，無端遭到他人攻擊，他盼望當日會議鼓勵更多受害人發聲，避免相關罪案發生。第一保健州計畫資深副總裁Errol Pierre表示，針對日益頻發的針對亞裔的仇恨犯罪，他期盼民眾共同做到四個「W」，即勇敢用語言(Words)發聲，用行動(Work)抗議，勇敢站出來警告(Warning)施暴者，並用錢包(Wallet)支持亞裔組織回饋社區。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，每個人的權利都應被尊重，並承諾嚴懲仇恨犯罪者，呼籲受害人積極報警，交由檢方處理類似罪案，「越早報案，檢方會掌握更多證據」。

皇后區檢方仇恨犯罪部門主管布羅夫納(Michael Brovner)表示，該部門約一年前成立，專門調查涉及仇恨犯罪的罪案；他說，根據紐約州法律，若被告涉嫌犯有刑事損壞、盜竊、謀殺、搶劫或強姦等罪名後，還涉嫌針對受害人的族裔作案，將以仇恨犯罪的罪名提告。

布羅夫納說，若被告涉嫌的仇恨犯罪中，還涉及故意騷擾、激怒、威脅或警告受害人，又或對宗教建築造成超過50元的損壞，蝕刻、繪畫或繪製納粹卐字記號，或在公開場合焚毀十字架以及繪製吊人的套索等，或將以涉及一級嚴重企圖傷害罪名提告。

對於以仇恨犯罪的罪名提告，布羅夫納表示，檢方需證明被告的作案動機，通過其作案時的言辭、犯罪地點、被告的犯罪史、身上紋身的文字與圖案、社群網絡的話語等旁證，來證實被告仇恨犯罪的罪名成立。

布羅夫納說，紐約市警設立「亞裔仇恨犯罪工作組」提供包括中文在內的多語言協助，當局也設有移民事務小組處理相關案件；他補充，無證移民報案後，受害人還可申請U簽證調整身分，呼籲受害人積極與執法機構合作。

「反亞裔仇恨犯罪雲端研討會」由亞美醫師協會和第一保健發起，邀請皇后區檢察官辦公室、市人權局與紐約市警參與；市警109分局的社區事務官黃凌欽與市人權局華裔專員馮郁雯均參與活動。

仇恨犯罪 亞裔 紐約市

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