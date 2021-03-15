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乘客數量回升 紐約市地鐵有望恢復24小時運營

記者金春香／紐約報導
天氣回暖後紐約地鐵乘客數量增加。（記者顏嘉瑩/攝影）
天氣回暖後紐約地鐵乘客數量增加。（記者顏嘉瑩/攝影）

剛剛過去的一周紐約市迎來好天氣，一年來乘客數量一直較少的紐約地鐵也迎來人潮，單日地鐵乘客量達到186萬次，單日公車乘客量也達到113萬人次，乘客量的顯著增加也證明紐約市的重啟步伐逐漸加快；大都會運輸署(MTA)也表示，很快將恢復地鐵24小時運行模式。

數據顯示，今年2月紐約市地鐵乘坐人次已較去年2月下滑約70%，2月中旬紐約市地鐵一周內的乘坐人次約為170萬，相比之下去年冬天，每日乘坐人次就有550萬；而去年4月疫情高峰時期，每日地鐵乘客量僅為30萬次，比疫情前下降90%，每日公車乘客量也降至60萬次，與疫情前相比下降75%。

不過在數次降雪天氣後，紐約市終於升溫，天清氣朗，也促使更多人走出家門搭乘地鐵和公車到市內其他地方走動；MTA數據顯示，上周四(11日)，單日地鐵乘坐人次達到186萬3962次，公車搭乘人數為113萬人，單日總計搭乘公共交通人次約為300萬，雖然相較疫情前仍有很大差距，但相比過去一年低靡的乘客數量已有很大提升。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，在經歷了極為挑戰的一年後，捷運局非常興奮看到這麼多紐約客返回搭乘公共交通，紐約市公共交通仍有很長的一段路要走，但當前的進步已經說明不少乘客已經重拾回歸公共交通的信心，捷運局將繼續為民眾提供良好服務，保證民眾安全到達疫苗接種點，希望之後數月看到更多乘客搭乘地鐵和公車。

紐約地鐵夜間消毒停運時間已經從早1時至5時縮短至2時至4時，MTA主席費伊(Pat Foye)本周表示，預計MTA很快就能回到24小時服務模式。

紐約市 地鐵 疫情

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