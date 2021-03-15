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州議會公布新財年預算案 1億3700萬支援MTA

記者和釗宇／紐約報導
州眾議會公布的新財年預算顯示，將撥款113億元要將用於公共交通系統，包括1億3700萬元的大都會運輸署(MTA)運營補助。（記者和釗宇／攝影）
州眾議會公布的新財年預算顯示，將撥款113億元要將用於公共交通系統，包括1億3700萬元的大都會運輸署(MTA)運營補助。（記者和釗宇／攝影）

州眾議長希士提(Carl Heastie)和眾議會歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席溫思婷(Helene Weinstein)14日公布總額為2083億元的2021-2022財年預算案，顯示將撥款113億元要將用於公共交通系統，包括1億3700萬元的大都會運輸署(MTA)運營補助。

新冠疫情導致紐約市地鐵乘坐人次大幅下降90%，導致MTA財政緊張；除州議會預算支持外，拜登剛簽署的「美國救援法案」(American Rescue Plan)預計將為紐約州提供至少238億元的資金支持，其中約有60億元直接撥給MTA。

MTA此前公布數據顯示，地鐵乘坐人次已經顯著回，3月11日創下疫情以來新高的超過186萬人次，但仍遠低於疫情之前每天超過500萬人次的水平，因此MTA疫情期間決定夜間停運消毒。

其他交通相關預算還包括給加固高速公路修繕計畫(Consolidated Highway Improvement Program)撥款5億310萬元，以及6500萬元的極端天氣恢復交通應急資金，另有5億400萬元撥給州交通廳的兩年資本計畫。

希士提表示，新財年預算必須滿足民眾的需求，「我們將收到大規模的聯邦撥款，但我們仍須盡可能幫助有需要的人；新冠疫情影響了我們每個人的生活，我們需要將投資於全州的經濟恢復，確保民眾都能享有所需要的關鍵服務。」

總額為2083億元的新財年預算比前一年增長8.1%，也比州府提出的行政預算案高出6.3%；眾議會預計，下財年財政收入將增加70億元；除了聯邦救濟款，預算案還計畫將個人年收入100萬元以上、家庭年收入200萬元以上的超富階層的稅率從8.82%提升至9.85%，並将年收入500萬元到2500萬元的稅率設為10.85%，年收入2500萬元以上的稅率為11.85%。

此外，預算案還將為小商業者救濟計畫撥款10億元，另有31億2500萬元用於租金補助；同時，預算案還將投資3億7600萬元給醫療補助計畫(Medicaid)。

預算 疫情 MTA

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