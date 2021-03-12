市警改革第二階段 消除種族主義禍根

市警改革第二階段，白思豪宣布五項原則以消除種族歧視。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)12日在記者會上宣布了市警察改革報告的第二階段，他表示，這一階段提出的五項原則是為了消除市警執法中遺留的種族主義 禍根，加強透明度和問責制，在晉升中考量警員多方的歷史背景，並將居住在紐約市作為招聘的重要參考條件。

此階段以市警改革和改造合作計畫草案(New York City Police Reform and Reinvention Collaborative)中最初的36項提案為基礎；白思豪表示，今天宣布的改革將給市警帶來更大的責任，使紐約市居民成為雇用警員時的的一個更重要的因素，並結束「從貧困走向監獄的單行道。」

市警總局局長希爾(Dermot Shea)指出，為了製定此項這個計畫，已經舉行了100多次會議，目的是為了傾聽更多聲音，以制定有一個確實有效的細節，並在以後工作中發揮作用。

白思豪表示，首先就是關注貧困社區及群體，為涉及刑事訴訟的低收入者提供的精簡的服務，消除「貧困導致犯罪的管道」，並採取新的公共衛生辦法防止過量用藥，包括批准在州一級設立過量用藥預防中心，並為需要的家庭提供保健和人道幫扶。

對於市警內部而言，首要任務就保證透明度和問責制，白思豪指出，將擴大早期干預，以更快的找出和評估具有不當行為的警員，並確保這些人因其違規行為或被減少甚至沒收養卹金。

希爾表示，建設一個多元化的，有彈性的市警部門也非常重要，讓居住在紐約市成為雇用警員時的一個更重要的因素，並改革晉升程序，注重透明度，包括其個人的投訴和紀律處分史。

在持續的因種族歧視而帶來的執法不公爭議上，希爾則指出，市警將參與一項全面、獨立的審查，以確定和評估影響紐約人的持續種族主義結構。

最後一項則是建設社區夥伴關係，白思豪表示，市警將在全市範圍內加強與移民社區的關係，特別重視穆斯林社區。

他指出，試行由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)創立的「推進和平模式」(Advance Peace Model)，在執法者和有可能參與犯罪活動的紐約市青少年之間建立有效的指導關係，幫助他們實現目標。