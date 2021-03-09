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增加執法透明度 市警任職部門、獎懲紀錄上線

記者張晨／紐約報導
市警建立數據庫記錄警員個人歷史。(記者張晨/攝影)
市警建立數據庫記錄警員個人歷史。(記者張晨/攝影)

紐約市警總局8日公布可搜索的線上數據庫，包括每位警員的任職部門、獎懲紀錄等；該數據庫僅包括現役警員，且若警員不滿上面所列信息，可申請修改。

市警總局長希爾(Dermot Shea)在一封發給全體警員的內部郵件中表示，為了增加執法透明度，改善問責制，這項新發布的數據庫將包所有制服警員的警銜、任務分配、部門獎勵和紀律懲處紀錄。

「我知道，這一次需要消化很多東西，但我向你保證，市警會盡一切辦法尊重每個人隱私，同時也為警員提供公平的機會。」希爾在郵件中寫道。

這之中還詳細描述了如果警員認為數據庫中的信息有任何錯誤，他們可以提出申請修改的流程。

公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)此前公布了涵蓋8萬3000多名現役和退休警員的獎懲數據，幾天後市警自己的數據庫就上線了。

據悉，市警的數據庫只包括現役警察，而CCRB的數據則包括了前警員的紀錄；同時，該數據庫宏沒有現任總局長希爾的紀錄。

在內部郵件中，希爾試圖向警員們證明，他了解警員們在執法中的不易，「我認識的絕大多數人選擇這一職業是為了保護人們的安全，提高數百萬紐約人的生活質量。」

「但我們也知道，在整個職業生涯中，人們對警員的能力和如何從事這份工作的期望都會影響到我們。」希爾說，「這是每個人自己的選擇，也是我們對紐約市民做出的承諾。」

紐約市 警察 退休

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