3/10到期！員工少於20人小商家 抓緊專門申請期

維樂貴絲呼籲小商業者抓緊時間申請PPP貸款，渡過疫情難關。（記者和釗宇／攝影）

近日聯邦小商業署(SBA)更新了針對小企業申請薪資保護貸款 計畫(PPP)的申請資格和要求，為了幫助小企業順利申請到PPP項目，國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)辦公室7日舉辦線上講座，呼籲員工少於20人的小企業抓緊10日即將到期的專門申請期。

聯邦小企業管理署去年3月底推出的「薪資保護貸款計畫」，旨在幫助小企業和非營利組織留住員工以及支付必要的運營費用；不過，在實際貸款過程中發現，規模更大的企業更容易拿到貸款，因此聯邦政府 此前規定2月22日到3月10日間，小企業管理署僅受理規模20人以下小企業的PPP貸款申請。

維樂貴絲呼籲符合資格的小商業者盡快申請，貸款只要有60%支付員工工資，40%用於運營，就不必還貸；此外，今年PPP的申請截止日期為3月31日，維樂貴絲表示，國會目前仍在爭取延期。

同時，聯邦政府還對申請PPP的規則作出部分修改；郭曼麗介紹，其中最大一項改動是，在計算貸款額度時，業者也可以使用1040C表格中第七行的總收入(Gross Income)為基準計算，而非像以前一樣僅能使用第31行的淨利潤(Net Profit)，業者可以選擇對自己更有利的計算基準。

但是她也表示，如果業者已經拿到了貸款，並且貸款方也已經給小企業管理署呈報1502表格的情況下，小商業者不可利用新規要求重新計算貸款；不過，業者如果已經提交申請但未批准，或貸款已批准但未拿到錢，抑或已拿到貸款但貸款方尚未提交1502表格的情況下，業者可以取消申請，再根據新規重新申請。

此外，如果業者去年已經申請過PPP，今年再次申請，貸款額度將不會超過200萬元；而且，此前未還學貸者沒有資格申請PPP，但現在規定已經修改，未還學貸者也可以拿到貸款；同時，不管業者是否有公民身分或者有無社安號碼，只要有個人報稅 識別號碼(ITIN)，就可以申請PPP。