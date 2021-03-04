理查茲首發區情諮文 聚焦皇后區疫後復甦

皇后區發布區情諮文，表示皇后區將引領新冠疫情後的復甦之路。(視頻截圖)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)3日發表上任後首次區情諮文，他表示，皇后區將引領新冠疫情 後的復甦之路，注重解決健康差異、經濟差異以及種族、性別差異，致力於全面提高全區居民的生活質量。

理查茲表示，作為此次疫情全市的震中，皇后區缺乏醫療服務的問題進一步凸顯，全區擁有240萬人，目前平均每1000人只有1.72個床位，為全市最低，「我的辦公室將爭取建造新醫院、為現有醫院爭取更多經費」。

理查茲說，皇后區一些移民 社區缺乏新冠檢測點和疫苗接種點，東北部至今沒有永久疫苗接種點，會繼續與州府、市府合作，在皇后區設立更多疫苗接種點，同時開展疫苗宣導和教育活動，理查茲說，「我們不僅要保障所有民眾平日的健康醫療需要，還要確保一旦再有疫情來臨，不會出現像去年那樣醫療系統崩潰的情形」。

理查茲表示，疫情導致經濟困難，皇后區連續九個月出現兩位數的失業率，去年夏季最高達到21%，成千上萬的小商業關門，「我們要挽救社區小商家」，皇后區與市府、社區組織以及企業家合作推出「皇后區小企業贈予項目」，開放申請第一個月，已有126個小商家獲得最高2萬元的贈款批准，鼓勵需要的小商家申請。

「團結才能更好發展，然而過去幾年裡，我們看到國家內部出現分裂，皇后區也如此」，理查茲說，「在全國最具多元化的皇后區，仇恨、歧視等行為絕不被容忍，這裡歡迎各種族裔背景、年齡、信仰、性別認同的民眾」。

他表示，多元化和移民是皇后區的驕傲，他上任區長後，在區長辦公室設置移民歡迎中心，為全市首創，為移民提供各項資源，包括法律援助、移民協助、語言支持等。

理查茲在區情諮文中還提到，要解決住房危機，增加對房東和房客的緊急救助金；改善交通狀況，支持設置更多受保護的單車道，解決東北地區公共交通選擇有限等問題。