大型活動通關 紐約試行健康碼

州府正在多次大型比賽入場時試點採用「疫苗/檢測通行碼」掃碼入場，意味著未來劇院和其他大型活動都可能採用這種方法。（州府提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)日前表示，州府已在多次大型比賽入場時試點採用「疫苗 /檢測 通行碼」掃碼入場，意味著未來劇院和其他大型活動都可能採用這種方法。

這項試點計畫被稱為「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，使用IBM技術，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性；葛謨表示，該技術已在日前麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)舉辦的比賽前試點。

州府表示，這項技術與機場通關類似，民眾只需要使用「精益求精通行碼」app，將通行碼加入手機錢包程式，會生成一個特定二維碼，活動前場館工作人員通過配套軟件掃碼，即可確認觀眾的健康狀況。

葛謨2月初曾表示，大型體育和娛樂場館可在2月23日起開放，座位數超過萬人的場館客容量不得超過10%，所有觀眾賽前須提供陰性檢測證明；他表示，州府會盡快為更多民眾接種疫苗，重啟經濟的同時仍須將傳染率控制在較低水平，「『精益求精通行碼』將起到重要作用，讓舉辦活動的場館確認觀眾的健康狀況，將讓我們加快重啟經濟的速度，加速進入疫後新常態。」

麥迪遜廣場花園也表示，有了這項技術，各大場館將可以開始迎回觀眾，還能夠加快入場速度；該技術上周已在NBA布魯克林籃網對紐約尼克對的比賽前試點。

葛謨表示，若民眾不會使用「精益求精通行碼」，也可以提供紙質的陰性檢測證明；其中，咽拭子檢測(PCR Test)結果要求72小時之內，快速檢測結果要求四小時之內。