我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

大型活動通關 紐約試行健康碼

記者和釗宇／紐約報導
州府正在多次大型比賽入場時試點採用「疫苗/檢測通行碼」掃碼入場，意味著未來劇院和其他大型活動都可能採用這種方法。（州府提供）
州府正在多次大型比賽入場時試點採用「疫苗/檢測通行碼」掃碼入場，意味著未來劇院和其他大型活動都可能採用這種方法。（州府提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)日前表示，州府已在多次大型比賽入場時試點採用「疫苗/檢測通行碼」掃碼入場，意味著未來劇院和其他大型活動都可能採用這種方法。

這項試點計畫被稱為「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，使用IBM技術，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性；葛謨表示，該技術已在日前麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)舉辦的比賽前試點。

州府表示，這項技術與機場通關類似，民眾只需要使用「精益求精通行碼」app，將通行碼加入手機錢包程式，會生成一個特定二維碼，活動前場館工作人員通過配套軟件掃碼，即可確認觀眾的健康狀況。

葛謨2月初曾表示，大型體育和娛樂場館可在2月23日起開放，座位數超過萬人的場館客容量不得超過10%，所有觀眾賽前須提供陰性檢測證明；他表示，州府會盡快為更多民眾接種疫苗，重啟經濟的同時仍須將傳染率控制在較低水平，「『精益求精通行碼』將起到重要作用，讓舉辦活動的場館確認觀眾的健康狀況，將讓我們加快重啟經濟的速度，加速進入疫後新常態。」

麥迪遜廣場花園也表示，有了這項技術，各大場館將可以開始迎回觀眾，還能夠加快入場速度；該技術上周已在NBA布魯克林籃網對紐約尼克對的比賽前試點。

葛謨表示，若民眾不會使用「精益求精通行碼」，也可以提供紙質的陰性檢測證明；其中，咽拭子檢測(PCR Test)結果要求72小時之內，快速檢測結果要求四小時之內。

檢測 葛謨 疫苗

上一則

涉詐聯邦課輔費 新州補習班認罪 賠118.5萬

下一則

理查茲首發區情諮文 聚焦皇后區疫後復甦

延伸閱讀

一洲焦點／疫苗喜訊、紓困設限增、紐約連3州長性醜聞

一洲焦點／疫苗喜訊、紓困設限增、紐約連3州長性醜聞
葛謨鬆綁防疫 藝術、娛樂場館4月2日起有限度開放

葛謨鬆綁防疫 藝術、娛樂場館4月2日起有限度開放
葛謨性騷醜聞後首次出鏡 再次道歉 但拒絕辭職

葛謨性騷醜聞後首次出鏡 再次道歉 但拒絕辭職
紐約州府試點「健康碼」 大型比賽入場前掃碼入場

紐約州府試點「健康碼」 大型比賽入場前掃碼入場
葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

州長哥醜聞連爆 CNN主播葛謨：我不能報導

州長哥醜聞連爆 CNN主播葛謨：我不能報導

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆
德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」

德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」