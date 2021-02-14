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牛毓琳線上里民會 聚焦住房危機教育資金

記者金春香／紐約報導
牛毓琳13日舉行線上里民會。（視訊截圖）
牛毓琳13日舉行線上里民會。（視訊截圖）

州眾議員牛毓琳13日舉行線上里民大會，從住房、醫療、健康、教育、經濟發展等方面討論2021至2022年度紐約州行政預算案，聚焦在新冠疫情期間凸顯的住房危機、耆老缺乏醫療和基本生活保障、教育資金短缺和分布不均等問題。

牛毓琳表示，眾所周知這一年因為疫情，令很多紐約原有的社會問題加劇，民眾失業無法支付租金，小商家被迫關門無法擔負租金和地稅，家長因為孩子無法上學而難以工作，有資格注射疫苗的民眾難以獲得接種，雖然新一年行政預算案包括允許使用電單車從而保證外賣郎工作、禁塑令等預算支持，但仍有很多法案她並不贊同，她也希望與民眾探討後將民意回饋至接下來的預算協商。

牛毓琳指出，住房問題仍是她關切的重點，她支持在州府預算案中增加100億元，作為保證紐約弱勢群體住房的緊急資金，紐約超過50萬人的住宅都存在鉛漆暴露、發霉等問題，不久前在紐約市政府樓公聽會上，民眾指出政府樓冬天熱水和暖氣停供，電梯老舊失修等問題頻出，這都無法讓人接受，需要政府部門通過更加透明的程序，確保獲得更多資金，妥善迅速處理這些問題。

新一年預算案中雖然將維持230萬元用於補貼低價餐食，確保符合條件的學生免費用餐，以及1930萬元用於雙語教育，10.4億元用於學前特殊教育計畫，但總體來講，用於學校援助的資金減少了5億元，對公共圖書館的援助資金也減少了460萬元。

牛毓琳指出，疫情進一步加劇教育系統內的不平等，目前的預算案無法滿足學生、教師和家庭的需求，不足以幫助學生和教師解決遠程教學缺乏電子設備和網路的困難。

本周末，州府在下東城包括孔子大廈、麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)在內的三個地點作為臨時接種點，為數百名耆老提供疫苗注射；麥地臣社區中心耆老和社區服務助理行政總監Bonnie Lumagui表示，這些劑量仍是杯水車薪，州府需要在少數族裔社區設立更多接種點，並簡化預約過程，此外耆老還面臨無法獲得充足的可口食物、缺少網路、語言障礙等各種危機。

牛毓琳(上排左一)與社區組織討論耆老資源匱乏危機。（視訊截圖）
牛毓琳(上排左一)與社區組織討論耆老資源匱乏危機。（視訊截圖）

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