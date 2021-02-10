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牛毓琳、霍曼提案 州府網站增翻譯

記者金春香／紐約報導
目前州衛生廳的新冠病毒信息網站都沒有直接提供包括中文在內的少數族裔語言翻譯，需要翻譯的民眾必要提交語言協助申請表。 （網站截圖）
目前州衛生廳的新冠病毒信息網站都沒有直接提供包括中文在內的少數族裔語言翻譯，需要翻譯的民眾必要提交語言協助申請表。 （網站截圖）

眾議員牛毓琳和州參議員霍曼(Brad Hoylman)9日宣布新提案，要求州府各部門加強網站上的多語言介面翻譯，方便非英語母語者獲取必要信息；該提案特別要求州府網站在30天內提供新冠疫情相關的所有翻譯，其他內容則要在發布後90天內提供翻譯界面。

牛毓琳表示，由於疫情仍在持續，保證所有紐約民眾及時獲取相同的信息，公平獲得新冠疫情相關更新和重要服務資源，更顯關鍵；數月來，其辦公室接到眾多選區民眾電話，詢問新冠相關信息和資源，原因就是州府的相關網站並沒有各語言翻譯。

牛毓琳還指出，由於缺少準確的官方翻譯信息，在其辦公室與民眾交談的過程中，發現不少人更相信在網路或聊天工具上看到的流言或錯誤資訊。

該提案要求，州府部門公布或更新新冠相關信息後，要在30天內提供包括中文在內的12種少數族裔語言翻譯版本，其他信息則要在90天內提供翻譯。

目前州衛生廳的新冠病毒信息以及新冠疫苗兩個網站都沒有直接提供包括中文在內的少數族裔語言翻譯，需要翻譯的民眾必要提交語言協助申請表。

提案指出，紐約州有超過560萬民眾居住在英語非主要語言的家庭內，其中很多人住在遭受新冠疫情最嚴重打擊的少數族裔和移民社區，缺少獲取必要服務的渠道，並在嘗試申請失業金、尋找食物分發點、獲取至關重要資源服務時受到語言限制。

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