打疫苗可請帶薪假 眾議會過關

州眾議會3日通過提案，允許雇員請帶薪假去打新冠疫苗。（紐約市長辦公室提供）

州眾議會3日通過提案，將允許所有雇員可請帶薪假去接種新冠疫苗 。

該提案由州眾議員白彼得(Peter Abbate)和佛爾(Charles Fall)提出，是在州眾議會占多數的民主黨團所提新冠疫情 復興提案包的一部分；該提案將目前允許州公共服務部門雇員可帶薪請假接種新冠疫苗的規定，延展到私營領域，將允許全州所有雇員都能請最多四小時的帶薪假，用以接種疫苗。

州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，公共衛生專家指出，越多人接種疫苗，就越能減緩新冠疫情的傳播，此立法旨在加速紐約州 的疫苗接種速度，不僅讓警察、消防員、公校教師等公有部門的一線員工能盡快接種，也讓所有符合接種條件的各行業雇員能無後顧之憂地盡快打疫苗，讓紐約的經濟盡快重回正軌。

白彼得和佛爾作為提案議員也表示，越多的勞動力接種疫苗，越能推動紐約州各行業從疫情打擊下復甦，也是對這些在困難條件下仍堅持工作的人的保護，進一步也保護其家人，讓他們能安心復工，不用在及時打疫苗以保護自己和家人、和犧牲業餘時間或被扣薪資之間作抉擇。

相同提案目前也在州參議會由郭納德(Andrew Gounardes)提出，待參議會也表決通過後，由州長簽字生效。