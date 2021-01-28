拯救餐館 共和黨議員提新計畫

堂食開放遙遙無期，共和黨人提餐館拯救計畫。(記者張晨/攝影)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)及市長白思豪 (Bill de Blasio)如果不能在開放餐館堂食方面保持一致，將使更多餐館在寒冷冬季面臨嚴峻挑戰；共和黨州參議員博雷洛(George Borrello)日前提出一項拯救餐館的新計畫，計畫延長外賣平台向商家收取佣金的上限，同時延長酒牌有效期、暫停收取食品酒水銷售稅等。

該新法案的提出恰逢纽约市推出第一个外卖「餐館周」，並禁止第三方外賣平台收取比2020年3月1日前更高的费用。

紐約市 議會已經在2020年8月通過了一項類似的舉措—要求外賣平台向餐館收取的佣金上限為20%，並延長該有效期至允許餐館滿負荷迎客後的90天。

博雷洛的計畫還包括延長酒牌持有者一年的有效期，暫停收取食品酒水銷售稅，為小商業額外提供90天的時間來支付市或州機關的罰款，並將州酒類管理廳(State Liquor Authority)的罰款轉到企業救濟金下，而這其中的幾項措施幾乎與一周前民主黨州議員的提案一模一樣。

州長發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)在被問及這項提案時，提到了葛謨的州預算提案，該提案為餐館和小商業指定了1億3000萬元的救濟資金，但取決於來自聯邦政府的150億元資金支持是否能準時到位。

阿佐帕迪說，「要搞清楚的是，我們所有的決策是建立在數據和科學之上，而不是基於政治或什麼會給人帶來快樂，公共衛生問題是嚴峻的，州府非常清楚許多人因此陷入困境，正在竭盡全力復甦經濟。」