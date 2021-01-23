市警新規 鎖喉致死將解雇 白思豪：不追溯舊案

市警在金恩日遊行中維持秩序。(記者張晨/攝影)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)22日表示，上周新出台的市警紀律規畫及懲戒細則中雖明確指出使用鎖喉將被解雇，但該項規定是從即日起實施的，對於從前的案件並不適用；此前，新規就因包含「減責」一項，可能使違規警員逃避懲罰而備受爭議。

過去一周，白思豪不論在記者會還是回答記者提問時，都極力鼓吹這項新規定的重要意義，他表示，有了這項尖端的改革，市警部門就有了明確、公平和公正的紀律指導方針，這是關於問責制、建立信任和確保社區參與的核心。

在這長達57頁的最新細則中，列出一份冗長的違規清單，其中包括使用鎖喉致人死亡的警員會遭到解雇、不當的攔截搜身會失去三天假期等。

白思豪22日在接受電台WNYC採訪時表示，從今天開始，從此時此刻開始，任何市警成員使用鎖喉都將面臨被解雇的懲罰。

但主持人布萊恩李爾(Brian Lehrer)就紐約市最近一篇報導提出疑問，報導中，經一個民事審查委員會證實，在40起使用過鎖喉術的案件中，違規的警察 仍在繼續工作，而所有這些案件都發生在2014年史泰登島居民加納(Eric Garner)遭鎖喉執法致死後。

「新的紀律規定是否具有追溯效力？」李爾向白思豪發問， 「如果沒有，你打算怎麼處置那些警員呢？」

對此白思豪則表示，以前的案子，每個人都有自己的流程，有些被證實了，有些沒有，有些被懲罰了，還有一些仍在等待判決；根據美國正常的司法程序，不能對同一罪行進行重審，但今後這些標準將適用於所有人。

此前，新規中的「減責」一項則就飽受爭議，批評人士認為這可能會進一步允許犯有嚴重不當行為的警員可以退休或帶著福利辭職，而不是直接被解雇。