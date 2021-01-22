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第2輪PPP借貸、免還放寬 小商家快申請

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約華人商家遭受新冠疫情嚴重衝擊，第二輪PPP貸款能提供不小幫助；圖為曼哈頓華埠愛列治街(Eldridge St.)，小商業一片蕭條。(路透)
紐約華人商家遭受新冠疫情嚴重衝擊，第二輪PPP貸款能提供不小幫助；圖為曼哈頓華埠愛列治街(Eldridge St.)，小商業一片蕭條。(路透)

第二輪「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)及「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan Program，簡稱EIDL)正開放申請，聯邦小企業署(SBA)經濟發展專員郭曼麗21日針對華人商家舉辦講座，表示第二輪PPP借貸資格、免還條款都有放寬，建議小商家應在3月31日申請截止前盡早提出申請，也要記得同時申請免還貸款，否則仍須還款。

紐約中華公所等多個組織21日舉辦「第二輪PPP及EIDL商業補助金線上説明會」，為華人民眾講解第二輪PPP及EIDL申請更動和注意事項；郭曼麗表示，PPP貸款金額用途規定基本不變，但在第二輪的PPP申請中，還將運營支出、財產損失成本、供應商成本和工人保護支出等也加在該項內。

郭曼麗解釋，其中工人保護支出一項，包括自2020年3月1日至疫情緊急狀態結束的時間內，雇主購買口罩、手套等個人防護用品提供給員工的支出；財產損失成本則包括在示威抗議期間，店面遭人搶劫或故意破壞所造成的未保險財產損失成本等，雇主可將貸款金額用於以上用途。

第一輪PPP貸款開放時，有些華人餐館擔心無法在規定時間內將貸款金額用完，而未申請貸款；郭曼麗表示，第二輪開放申貸，政府放寬標準，除將可申貸的企業從300人以下企業，擴大到500人以下企業，申貸人還可自由選擇從最短八周至最長24周內用完貸款金額。

如要申請全額貸款免還者，郭曼麗則提醒，除了在規定時間內用完貸款金額外，還需符合將其中60%的貸款金額用在員工薪資福利，40%則用於營運支出，以及員工和薪酬水平保持在同樣標準上等；她強調，免還須由借貸人自行提出申請，銀行或貸款單位不會主動幫申請免還。

第二輪的PPP中，也針對中國相關企業申請貸款有明文規定；條文中寫到，在中國內地或香港的法律下創建的組織或企業實體，在中國內地或香港有重要業務的實體，或直接、間接持有企業或實體的經濟利益不少於20%，保留中國居民身分作為該商業團體的董事會成員等企業，不可申請貸款。

目前在華埠，包括亞洲人平等會商業振興中心、人力中心等處都有提供協助小商家申請貸款；郭曼麗建議，如果民眾有任何問題也可向該兩個組織詢問；亞平會商業振興中心網址為https://renaissance-ny.org/，人力中心則可致電(212) 571-1691。

郭曼麗說，第二輪PPP借貸資格、免還條款都有放寬，建議小商家應在3月31日申請截...
郭曼麗說，第二輪PPP借貸資格、免還條款都有放寬，建議小商家應在3月31日申請截止前盡早提出申請。(記者顏嘉瑩/攝影)

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