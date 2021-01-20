挽救小商業 紐約州參議會通過系列法案

為挽救小商家在疫情期間受到重創的經濟，州參議會日前通過一系列支持小商業法案。(記者牟蘭／攝影)

為挽救小商家在疫情 期間受到重創的經濟，州參議會日前通過一系列支持小商業法案，其中包括限制第三方外賣平台向餐廳收取費用、凍結失業保險金，以及禁止在疫情期間逼遷小商家或強制拍賣他們的物業。

州參議會19日通過的一系列保護小商業法案，其中包括州參議員 卡瓦諾(Brian Kavanaugh)提出限制第三方外賣平台向餐廳收費的法案、裴所德(Roxanne Persaud)提出凍結失業保險上漲一年的法案，以及卡普蘭(Anna Kaplan)提出禁止在疫情期間逼遷小商家與強制拍賣物業的法案。

對此，州參議員劉醇逸表示，餐廳與小商家以及他們的員工是紐約州 經濟的中心，幫助他們盡快恢復生意，對全州經濟復甦至關重要，「我們將繼續幫助商家恢復經濟，讓全州的經濟恢復正軌。」

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，小商家與餐廳在疫情期間經濟受到重創，而一系列小商業法案將報紙小商家度過難關，讓社區經濟早日恢復繁榮；她也提醒，雖然疫苗已在分發中，但商民仍應警惕疫情傳播，避免疫情再度破壞經濟。

台灣商會會長江明信以及韓裔美國紐約商會會長朴光敏均發表聲明，對救助小商業法案的通過表示感謝。