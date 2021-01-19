限制外送App抽成 州參議會今表決

州參議會提案，將限制外送App可對餐館抽成的比例最高不可超過20%。(記者顏嘉瑩/攝影)

為了進一步幫助受到新冠肺炎疫情 衝擊的小商家，由代表曼哈頓下城的由州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等所提、限制外送App可對餐館抽成的比率最高不可超過20%的提案，19日(周二)將進行表決。

這項由卡范納等人提出的提案，內容規定第三方外送服務，譬如「Grubhub」、「Seamless」等，最高只能向合作餐廳收取20%的訂餐費用，其中15%為外送費、5%為行銷及其他費用。

卡范納表示，政府必須確保這些第三方外送服務公司，不會利用他們在行銷市場上的力量，以收取高額費用或其他方式，來對餐館或消費者利益造成損害；他說，這樣的原則在疫情之前就是真理，而疫情後在餐館僅能努力維持生計的情況下，更應該如此。

據了解，第三方外送服務目前抽成價格，依照餐館使用的服務內容而定，範圍從每單抽取10%至40%不等。

由於疫情期間民眾多待在家，線上外送平台生意明顯大增，如今紐約市 又再度禁堂食，也讓外賣與外送服務成為餐館主要收入來源；根據商業團體「紐約市合作組織」(Partnership for New York City)估算，在疫情之下，全市的24萬家小商家中，至少有三分之一無法撐過疫情難關。

該提案獲得紐約州 餐館聯合會(New York State Restaurant Association，NYSRA)的支持；根據該會去年9月的調查，在沒有政府的援助下，州內有三分之二的餐館將面臨關門，這項提案將為餐館提供最直接的幫助。

州參議會多數黨領袖、民主黨參議員史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)說，紐約州的餐館因為疫情而感到絕望，如今外賣服務是他們的經濟命脈，紐約州不會允許這些第三方外送服務藉此剝削他們，「尤其是在疫情期間，這些第三方外送服務公司已經賺進了大把大把的錢。」