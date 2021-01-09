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禁趕令延長 詹樂霞發執法指南

記者金春香／紐約報導
詹樂霞辦公室為驅逐執法小組出台指導方針，發布相關執法處理方法。（記者金春香／攝影）
詹樂霞辦公室為驅逐執法小組出台指導方針，發布相關執法處理方法。（記者金春香／攝影）

州府日前通過「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」，州長葛謨(Andrew Cuomo)也簽法將反逼遷舉措延長至5月1日，州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日為驅逐執法小組出台相關執法指導方針。

詹樂霞辦公室向紐約州警長協會(New York State Sheriffs’ Association)發布指南，提醒執法人員在新冠疫情期間執行驅逐過程中需要注意的事項。

根據「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」，5月1日前面臨被驅逐風險的房客可以向房東、法院和警方提交陳述困難的聲明表，就可避免被驅逐；擁有十個或以下住宅單元的小房東，也可通過填寫聲明表，在法案的保護下，獲得止贖和稅收留置權的保護。

指南指出，要允許租客在驅逐過程中的任何時候，可以向房東提供困難聲明表，也可以向法院或驅逐他們的人(即警察、法警等)提供困難聲明表；在收到聲明表後，房東在5月1日前不能啟動新的驅逐案或繼續進行現有的驅逐。

租客要在聲明中表明有收入損失，或因工作及健康影響導致生活費用增加，其中包括無法支付搬家費用，或因需要照顧孩子、老人、殘疾人及患病家庭成員而無法找到工作，或在新冠疫情期間遭受重大經濟困難。

此外，租客的困難也可以包括若被迫從家中搬走，會因潛在醫療狀況而面臨嚴重健康風險。

詹樂霞辦公室強調，在收到聲明後，執法人員不能驅逐租戶，且必須通知法院已經收到困難聲明，其辦公室已經向州內房東發送了「停止與終止」(cease-and-desist)命令，也向執法部門發放何為非法驅逐的相關指南。

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