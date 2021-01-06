未繳交通罰款 不再吊銷駕照

紐約客不會再因未支付交通罰款而被吊銷駕照。(本報檔案照)

為阻止汽車 駕駛因未支付交通違規罰單而被吊銷駕照 ，給予民眾更多機會去償還，州長葛謨(Andrew Cuomo)日前簽署「駕照吊銷改革法案」(The Driver's License Suspension Reform Act)，將於3月31日起生效；提出該法案的州參議員甘迺迪(Tim Kennedy)表示，交通罰單對少數族裔及移民影響最大。

根據新法，若駕駛者無力支付全額罰款，不但不會被吊銷駕照，還可以通過分期付款的方式來支付，更重要的是，這項改革還將恢復那些目前因未繳納罰款而被吊銷者的駕照。因無力支付罰單而缺席一次罰單出庭的駕駛，也可不被吊銷駕照。

從2016年1月至2018年4月，紐約因未繳清罰款和未出席交通聽證會而被吊銷駕照的人數接近170萬，葛謨表示，如果一個人的駕照被吊銷，則會面臨被捕以及更多的罰款和費用，而僅僅因為他們付不起罰單，尤其對於少數族裔來說，這給其社區和供養家庭造成了特別大的負擔。

甘迺迪指出，少數族裔往往是疫情下的一線、必要工作者，該法案取消了罰單罰款和駕照之間的關聯，建立了一種更好的制度，紐約人不再致因失去駕照而無法工作，甚至失去工作，這樣才能更有效的去償還這些費用。

新法還將幫助駕駛者制定付款計畫，按個人月收入的2%或25元每月償還計算，以兩者中較大的金額為準。

州眾議長希士提(Carl Heastie)對此表示，住在非都會地區的紐約客，公共交通選擇有限，往往需要駕車才能上下班；「當駕照被吊銷而無法開車上班時，不僅給個人帶來不便，也會傷害家庭、社區和雇主。」

一些民眾擔心該法案恐讓魯莽駕駛留在道路上而帶來交通安全隱患，但紐約市 過去通過的「魯莽駕駛責任法」(Reckless Driver Accountability Act)規定，一年內五次闖紅燈或接到15張超速罰單，汽車將被拖吊。

交通專家提醒，移動違規(moving violation)罰單造成駕照扣分超過11分，仍會吊銷駕照。