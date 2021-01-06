我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

未繳交通罰款 不再吊銷駕照

記者張晨／紐約報導
紐約客不會再因未支付交通罰款而被吊銷駕照。(本報檔案照)
紐約客不會再因未支付交通罰款而被吊銷駕照。(本報檔案照)

為阻止汽車駕駛因未支付交通違規罰單而被吊銷駕照，給予民眾更多機會去償還，州長葛謨(Andrew Cuomo)日前簽署「駕照吊銷改革法案」(The Driver's License Suspension Reform Act)，將於3月31日起生效；提出該法案的州參議員甘迺迪(Tim Kennedy)表示，交通罰單對少數族裔及移民影響最大。

根據新法，若駕駛者無力支付全額罰款，不但不會被吊銷駕照，還可以通過分期付款的方式來支付，更重要的是，這項改革還將恢復那些目前因未繳納罰款而被吊銷者的駕照。因無力支付罰單而缺席一次罰單出庭的駕駛，也可不被吊銷駕照。

從2016年1月至2018年4月，紐約因未繳清罰款和未出席交通聽證會而被吊銷駕照的人數接近170萬，葛謨表示，如果一個人的駕照被吊銷，則會面臨被捕以及更多的罰款和費用，而僅僅因為他們付不起罰單，尤其對於少數族裔來說，這給其社區和供養家庭造成了特別大的負擔。

甘迺迪指出，少數族裔往往是疫情下的一線、必要工作者，該法案取消了罰單罰款和駕照之間的關聯，建立了一種更好的制度，紐約人不再致因失去駕照而無法工作，甚至失去工作，這樣才能更有效的去償還這些費用。

新法還將幫助駕駛者制定付款計畫，按個人月收入的2%或25元每月償還計算，以兩者中較大的金額為準。

州眾議長希士提(Carl Heastie)對此表示，住在非都會地區的紐約客，公共交通選擇有限，往往需要駕車才能上下班；「當駕照被吊銷而無法開車上班時，不僅給個人帶來不便，也會傷害家庭、社區和雇主。」

一些民眾擔心該法案恐讓魯莽駕駛留在道路上而帶來交通安全隱患，但紐約市過去通過的「魯莽駕駛責任法」(Reckless Driver Accountability Act)規定，一年內五次闖紅燈或接到15張超速罰單，汽車將被拖吊。

交通專家提醒，移動違規(moving violation)罰單造成駕照扣分超過11分，仍會吊銷駕照。

駕照 紐約市 汽車

上一則

憂紓困金沒了 布碌崙民眾銀行排長龍忙領現

下一則

紐約州疫苗供應不足 不強制接種

延伸閱讀

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種

葛謨：疫苗供應量遠遠不足 醫院可申請給高危人群接種
紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗

紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗
令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬

令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬
英國變種病毒到紐約！專家：已在社區傳播

英國變種病毒到紐約！專家：已在社區傳播
州府更新防疫指南 新冠陽性率超9% 公校仍可開放

州府更新防疫指南 新冠陽性率超9% 公校仍可開放
全州醫院疫苗用量46% 州府要求本周用完庫存 否則罰款

全州醫院疫苗用量46% 州府要求本周用完庫存 否則罰款

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬2666例 死亡增149人

2021-01-05 21:00
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說