私家車進不來了！法官駁回緬街公車專用道訴訟

法官5日駁回法拉盛公車專用道計畫訴訟的臨時禁制令申請，意味著這一計畫將繼續實施。(記者牟蘭/攝影)

備受爭議的法拉盛 公車專用道計畫，上月被當地商界代表以妨礙商業發展為由，向市交通局(DOT)在皇后區的州高等法院提出訴訟，法官5日駁回臨時禁制令 (Preliminary Injunction)申請，意味著這一計畫將繼續實施；發起這項訴訟杜彼得對此表示遺憾，他將等待律師評估後，再採取下一步計畫。

根據法院法官凱里根(Kevin Kerrigan)發布的九頁裁決書，他去年11月以涉嫌違反州法第78項法規，向市交通局頒布臨時限制令(TRO)，禁止當局在上月21日前在法拉盛安裝或粉刷「只准公車通行」的標誌，因需審核新遞交文件，案件結果延至本月5日宣布結果。

凱里根在裁決書中稱，他認為原告並未提供足夠的證據，證明法拉盛緬街公車專用道項目對本地的生意帶來更大的負面影響，且與訴訟相反的是，市交通局的提交的調查數據顯示充分，列舉10月就有190萬人需乘坐公車前往法拉盛緬街等證據。

裁決書中顯示，凱里根認為原告方提出因法拉盛公車專用道實施，勢必導致周邊路段的壅堵，進而「阻止民眾前往法拉盛購物」的指控，僅基於推斷，並無任何客觀的證據，裁定駁回臨時禁制令，「該訴訟未說明當局的公車專用道計畫是『任意』、『反覆無常』或沒有『合理依據』的」。

市交通局10月宣布實施緬街公車道計畫後，法拉盛華商會總顧問杜彼得聯合多位商界代表，以涉嫌妨礙商業發展為由，向當局提出訴訟，去年11月4日該訴訟被紐約高等法院受理，13日法官發布臨時限制令。

對於當日的裁決結果，杜彼得表示，他對這個結果已有心理準備，後續事宜等待代理律師、前法官伍元天的評估，再宣布下一步計畫；他說，自公車專用道計畫宣布實施後，法拉盛的商民多次組織示威遊行，但市府罔顧民意，一意孤行實施這一計畫，他與其他商界代表只能訴諸法律，爭取權益。

杜彼得說，市府計畫實施法拉盛緬街公車道計畫前，已準備大量調查與文件，法拉盛的商民已失去先機，但好在「亡羊補牢」，用法律發聲，讓市府重視華裔 社區聲音；他說，這個經歷也告知市府不能輕視華裔社區，他希望各商家團結一致，共度難關。

法拉盛公車專用道計畫規定要求，除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，將禁止私家車通行，該計畫先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷執行，旨在提高沿路通行的11條公車路線的行車速度，改善路段內貨車卸貨與運輸等問題。