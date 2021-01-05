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華埠店家可申紐約前進貸款基金 15日截止

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市中低收入社區店面貸款，因郵遞區號問題讓部分小商家無法申請；陳作舟提醒店家可改為申請「紐約前進貸款基金」。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市中低收入社區店面貸款，因郵遞區號問題讓部分小商家無法申請；陳作舟提醒店家可改為申請「紐約前進貸款基金」。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市政府與市小商業服務局(SBS)提供的全市中低收入社區店面貸款(NYC LMI Storefront Loan)援助計畫，在曼哈頓華埠有部分商家因郵遞區號不在可貸款範圍內，無法申請；華埠商業改進區執行總監陳作舟4日提醒，店家可申請由州府提供、申請條件基本相同的「紐約前進貸款基金」 (New York Forward Loan Fund)，該項貸款申請將於15日(周五)截止。

中低收入社區店面貸款計畫提供3500萬元，針對2018年1月1日前就開始運營、員工人數在2到99人間的中低收入社區小商家，提供最高10萬元的零利率貸款；由於貸款申請是以郵遞區號決定小商家是否符合資格，落在郵遞區號10002的華埠商家可申請，在10013內的商家卻不符合申請資格。

陳作舟說，州府提供的「紐約前進貸款基金」，開放小商家、非營利組織，以及民宅房東等申請，只要是位在紐約州，就能提出申請；商家屬於農業、建築業、餐飲業、零售業、教育服務、製造業和交通業，就可申請；該筆貸款優先幫助20名以下員工、收益額低於300萬元的少數族裔和女性商家。

據介紹，獲批准的業者將獲得為期60個月、固定利率3%的貸款，最高額度10萬元，業者可用於發放工資、運營和緊急維修、繳納地產稅、水電費和其他與防疫相關的店面改造。

非營利組織申請資格，只要屬於501(c)(3)或宗教組織，全職員工少於20名，服務範圍為向民眾提供直接服務，包括日托服務、法律援助、食物銀行、課後班、老人服務、教育課程等，年運營預算少於300萬元等，且自申請貸款日起至少已運營一年等，就符合資格。

陳作舟呼籲，州政府也提供許多協助可社區的資源，「紐約前進貸款基金」 截止申請日為15日，有需要協助的小商家，可登錄州府貸款相關網站https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info，查詢更多細節，並及早提出申請。

貸款 低收入 紐約市

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