解財困 州議會新會期或合法化大麻

紐約州2021年新會期將於6日開始。(美聯社)

紐約州 參眾兩會將於6日(周三)開始2021年新會期，持續至6月18日；由於新冠疫情 ，今年的議會與往年相比將有所不同，一些議員可暫不返回州府，通過在線參與議會，推動的立法則大多會與疫情有關，很可能會通過大麻及在線體育博彩合法化等立法，以緩解紐約州財政危機。

在民主黨控制的參、眾兩會中，此次有40餘名新議員加入；眾議會裡，新增了多名更加自由派的年輕議員；在參議會，民主黨實現了「絕對多數」(super majority)席位，即63席中的三分之二，具有推翻州長葛謨(Andrew Cuomo)否決權的能力。

去年春季新冠疫情爆發後所做的一些調整將繼續，包括線上委員會會議和公聽會；州議會大樓也仍將持續向公眾關閉，不會像往年立法季期間那樣，有成千上萬的遊說者、倡導者和抗議人士聚集樓內。

不可迴避的問題是疫情造成紐約州80億元預算 缺口，兩年將達到預計為150億元；州眾議員錫勒(Fred Thiele)表示，「我們在2021年所做的一切將都與新冠疫情有關，由疫情引起的預算問題將主導今年立法季的行動」。

州長和州議員在很大程度上將力求避免對2020年預算採取重大更改，在等待聯邦政府金援的同時，批准了不削減支出的預算。

高蘭表示，「我們沒有立即削減預算，而是做出了樂觀的預算；很高興那時我們這樣做，但是現在我們希望可以將經費削減降到最低。」

州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)則說，「目前，我們努力實現不削減任何預算，但這需要很多技巧。」

紐約州今年很可能通過大麻合法化以增加財政收入；此外，立法者還在考慮使在線體育博彩合法化，對某些股票交易和高端公寓徵稅，並提高高收入者(例如年收入200萬元或500萬美元或更多)的收入所得稅率。