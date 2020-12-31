紐約感應系統OMNY 全市地鐵、公車已安裝完畢 明年推實體卡

紐約市捷運局(New York City Transit)31日宣布，新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY已於12月底在全市所有地鐵站和公車上全線安裝完畢，所有乘客都可通過手機即可無接觸式付費乘車。（記者金春香／攝影）

紐約市捷運局(New York City Transit)31日宣布，新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY已於12月底在全市所有地鐵站 和公車上全線安裝完畢，所有乘客都可通過手機即可無接觸式付費乘車；同時，OMNY系統實體卡也將於明年推出。

鑒於部分低收入 和老年人沒有銀行帳戶或不方便使用數字錢包，OMNY系統將在明年推出實體卡；大都會 運輸署(MTA)表示，民眾可以在Duane Reade、CVS等便利店中的禮品卡區用現金購買，不必再前往地鐵站的售卡機器和售票處；MTA明年晚些時候還將安裝自動販售機，乘客可購買現有各種時間長短的乘車卡。

另外，北線鐵路(Metro-North)、長島鐵路(Long Island Rail Road)等線路已支持移動支付，將於2022年納入OMNY支付系統；傳統的地鐵卡MetroCard將在此後逐步推出歷史舞台。

大都會運輸署OMNY感應式付費項目總監普特雷(Alan Putre)表示，到明年年底，所有乘客將可使用任意支付方式在OMNY系統付費乘車，包括購買包月和包周的付費方式。