人行道可擺攤 延至明年9月底

白思豪29日簽署行政令，將零售業室外營業項目延長至2021年9月30日。（記者和釗宇／攝影）

為幫助疫情下受創嚴重的小商業者，紐約市 長白思豪 29日簽署行政令，將零售業 室外營業項目(Open Storefronts)延長至2021年9月30日，並將允許更多零售業者和餐館在人行道營業。

市府今年10月底啟動零售業室外營業項目，允許小商業者可申請在人行道擺攤營業，預計將惠及4萬小商業者；白思豪表示，「我們希望幫助更多的小商業者，讓他們在人行道上擺攤，幫助他們在新冠疫情的艱難環境下生存。」

商家可通過網站nyc.gov/OpenStorefronts申請室外營業，商家的營業區域需與人行道邊緣相距至少八呎，確保行人通行空間，同時營業區域距離店門的寬度和高度不得超過五呎；此外，該項目不允許商家在停車位室外營業，但已經申請餐館室外營業、並已獲准在停車位營業的商家可以繼續。

由於新冠疫情影響，市府有機會對公共道路空間做出新的規畫，包括設立餐館和零售業室外營業項目、增加公車專用道等；其中，市府今年開通了83哩的無車公共街道，給餐館和零售業者室外營業，目前已有超過萬家餐館參加室外營業項目。

新建28.6哩單車道 創紀錄

「2020年成為紐約市街道面貌變化最大的一年。」白思豪說，市府還封閉了17哩的街道供學校室外教學，新建了16.3哩的公車專用道(Bus Lane)，以及新建28.6哩的受保護單車道(Bike Lane)，均創下歷史紀錄。

白思豪指出，全市五區的單車道總長度已經達到1375哩，其中545哩為受保護單車道；同時，交通局仍致力於完成此前「綠浪計畫」(Green Wave Plan)設定的目標，希望到明年底再建超過80哩的受保護單車道，2022年在全市的單車優先區域(Bicycle Priority Districts)建設75哩的單車基礎設施。

根據市府數據，曼哈頓今年新建的受保護單車道為5哩，布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士區、史泰登島分別為9.1哩、9.5哩、3.2哩和1.8哩。