上州餐館集體訴訟 吿州府禁堂食

因疫情回升，包括紐約市等紐約州多地室內堂食再被禁止，只允許外賣或戶外堂食。（記者洪群超/攝影）

包括紐約市 在內的全州多個新冠疫情 回升地區，再被州府下令禁止室內堂食；繼紐約市多家餐館提起集體訴訟後，位於上州被列入防疫 「橙區」(orange zone)的多家餐館業者也加入訴訟行列，指出新冠確診患者中與餐館有關的比率微乎其微，以防疫為由來犧牲餐館業不符實際，要求州府取消堂食禁令。

位於上州伊利郡(Erie County)的多家餐館日前向法院提告，指出因州長葛謨(Andrew Cuomo)的堂食禁令，讓其餐館再度遭受重創。

其中一家餐館業主Greg Duell表示，疫情以來好不容易稍有恢復的顧客人流，因他的餐館被列入「橙區」，無法開放堂食，而轉去相隔不遠、但處於防疫「黃區」的餐館用餐。

Duell表示，他和競爭對手餐館相隔並不遠，讓人難以相信在他的餐館室內就餐，就會比去幾條街外的餐館吃飯不安全；他在訴訟中也指出，根據州府公布的疫情數據，截至11月的三個月裡，全州和餐館有關的新冠確診病例僅有1.43%，遠遠低於其他活動及普通民眾正常生活中的感染率。

除了Duell外，已有近40位餐廳業者聯名加入訴訟，要求葛謨取消禁令，指出僅僅要求餐館作出犧牲很不公平，也非實際防疫所必須採取的措施。

自疫情爆發以來，州府因疫情回升，而對餐館堂食禁令多次反覆，迄今已有數百家以紐約市為主的餐館業者對州府提起集體訴訟，要求盡快恢復堂食，拯救風雨飄搖中的餐館業；紐約市多家餐館組成的「紐約市開放餐館」(NYC Restaurant Open)組織，近期更宣布發起運動，成員餐館將拒絕招待葛謨前去就餐，讓葛謨知道「他在紐約市的餐館不受歡迎」。

州長發言人對此回應指出，州府的防疫舉措是遵照公衛專家的建議所作，「從疫情以來，州長作的所有決定幾乎都被人告上法庭過；我們知道有人會不開心，但不開心總比生病或面臨更嚴重情況要好」。